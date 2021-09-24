她打完2劑BNT浴室昏倒！　頭痛、嘔吐以為消化不良「竟是腦出血」

▲ 截至24日午夜，南韓疫苗覆蓋率達72.3%。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓一名女子接種第二劑輝瑞/BNT疫苗後，出現頭痛、嘔吐症狀，起初還以為是消化不良導致，未料竟是腦出血，至今昏迷不醒。憤怒的家屬上政府請願網站發文，這起個案才在網路上曝光，令許多網友感到震驚。

綜合韓媒報導，一名網友24日在青瓦台請願網站上以「8月5日接種第二劑輝瑞後腦出血」為題發文指出，他的堂姐（表姐）上月5日前往注射輝瑞疫苗，9月14日發生腦出血。

根據貼文內容，原PO的堂姐14日下班回家後，突然感覺後頸部緊繃、頭痛，甚至幾度嘔吐。但她沒有多想，選擇在家中休息，沒想到過沒多久就在浴室內昏倒，送醫後緊急動手術，隔天病情稍有好轉，但住院第3天腦部電腦斷層檢查結果卻顯示，她的腦水腫非常嚴重。

原PO指出，為降低腦壓，必須接受開顱手術，但聽說危險性很高，雖然她現在可以自主呼吸，但隨時可能停止呼吸，需要決定是否要以呼吸器進行維持生命治療。他在文末悲痛寫下，「沒辦法放開姐姐的手，希望她能醒來。」

此外，16日也有網友上青瓦台網站表示，一名25歲女性接種輝瑞後連續頭痛好幾天，檢查顯示為腦出血，已經昏迷好幾天。當天還有另一則貼文指出，一名21歲女性接種第一劑輝瑞後出現頭痛、嘔吐及呼吸困難症狀，因腦出血昏倒，令民眾人心惶惶。

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