掙扎1週還是違規！禾馨幫四叉貓驗抗體違法　北市衛生局開罰5萬

▲禾馨診所幫四叉貓驗抗體，北市衛生局裁定違法將開罰5萬。（圖／翻攝自四叉貓臉書）



記者陳家祥／台北報導

針對禾馨醫院違規收費幫網紅四叉貓檢驗抗體，經過一週的陳述意見期，台北市衛生局長黃世傑24日表示，禾馨診所明確違反醫療法第21、22條，要執行自費檢驗以及收費，是需要地方衛生局核可」，顯然在核可之前就做執行而且收費，按照相關法令可以罰5萬到25萬。

衛生局在9月17日到相關診所稽查，今天也收到書面的陳述意見書，再加上昨天中央發布的新聞稿，「明確是違反醫療法第21、22條，要執行自費檢驗以及收費，是需要地方衛生局核可」，顯然在核可之前就做執行而且收費，按照相關法令可以罰5萬到25萬。至於是否違反傳染病防治法，還需要中央函釋。

接著黃世傑說，一但中央公布民眾自費檢驗抗體的指引與具體規範，有意願且符合資格的醫事機構，可以正式來提出申請，衛生局會加速審查讓醫事機構可以合法為民眾提供服務。

黃世傑強調，在沒有獲得衛生局許可前，醫師機構還不能為民眾提供檢驗抗體的服務，請民眾不要申請檢驗，以免服務的機構違反中央的規定。

後續被追問會開罰多少時，黃世傑說，會在下禮拜寄出裁罰書，原則上因為是第一次違法、立意良好，加上中央規定一直不是很明確。但禾馨很明確違反醫療法第21、22條，所以傾向於是以最低標準裁罰5萬。