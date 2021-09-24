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美CDC：莫德納效力超越BNT！打2劑保護力飆至96.3%　2優勢曝光

▲▼輝瑞疫苗,莫德納疫苗（圖／路透）

▲美國CDC最新研究發現，莫德納疫苗的效力比輝瑞高出7個百分點。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

儘管美國政府強調，同樣使用mRNA技術的莫德納和輝瑞（BNT）新冠疫苗都能有效預防新冠，不過美國疾病管制與預防中心（CDC）22日發布在《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）的研究發現，莫德納比輝瑞疫苗更具保護力，莫德納疫苗的效力為96%，而輝瑞的有效性則為89%。

據《每日郵報》報導，美國CDC在25個州對5000名曾在2020年12月至2021年5月接種疫苗的醫護進行研究後發現，接種1劑輝瑞疫苗的受試者擁有77.6%的保護力，而莫德納疫苗的接種者保護力則為88.8%。在受試者完整接種2劑疫苗的14天後，輝瑞疫苗的效力上升至88.9%，而莫德納疫苗的有效性則飆升至96.3%。

研究人員分析，莫德納疫苗的劑量較大，而且注射2劑疫苗之間的間隔時間較長，因此人體有更長的時間可以產生較多的抗體。每劑莫德納疫苗的劑量為100微克，2劑間隔時間是4週，而輝瑞的劑量則為30微克，2劑間隔時間只有3週。

未參與此研究的免疫生物學家威爾遜（Jeffrey Wilson）也對CDC的研究結果表示高度認同，「我認為莫德納和輝瑞之間的差異極其細微，但這些差異確實存在，簡單來說，輝瑞是一把大錘，但莫德納卻是一把超級巨錘。」

►美CDC最新數據出爐！輝瑞BNT疫苗效力只排第2　最強品牌曝光
►紐時：多項研究指出「莫德納防護力」比BNT更持久　最新數據曝光

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