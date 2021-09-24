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社會 社會焦點 保障人權

發票中獎開心PO網13人遭「空中攔胡」　心機女賤招曝

▲▼統一發票（圖／記者劉維榛攝）

▲新竹一名羅姓女子利用發票網路兌獎，不須持實體發票掃描QR code即可兌獎的漏洞，盜領3400元的獎金。（圖／示意圖，與本案無關／記者劉維榛攝）

記者林冠吟／新竹報導

2019年起，統一發票五、六獎只要掃瞄電子發票上的QR code即可線上兌獎，透過雲端匯入到指定帳號中，本是一項便民措施，新竹卻有一名羅姓女子，利用網路兌獎不須持實體發票，只要有QR code就可以自動轉存的漏洞，自去年10月起，在網路上搜尋他人的中獎發票，盜領獎金3400元，直到中獎人持發票前往兌獎，發現獎金已遭人領走，才讓案情曝光。新竹地院審理後，依詐欺罪，判羅女應執行拘役80日，得易科罰金。

自政府推動電子發票後，鼓勵民眾將發票上傳雲端，透過線上兌獎，即可自動將中獎獎金自動匯入到指定帳戶中，本是便民措施的政策，卻被有心人士利用網路兌獎不須實體發票，只要掃瞄QR code即可自動兌獎的漏洞，盜領本該是他人的中獎獎金。

新竹一名羅姓女子，正是利用這樣的漏洞，在網路上到處搜尋尚未兌獎的中獎發票，再持手機開啟兌獎模式掃描，使系統誤以為羅女為中獎人，將合計3400元的獎金匯到羅女所指定的戶頭，累計得逞至少13次。直到實際中獎人持實體發票前往兌獎被拒後，才驚覺獎金已遭人領走，怒報警處理。

新竹地院審理後，審酌羅女不思以己力賺取財物，為圖小利，竟利用漏洞，對國稅局施詐，足以損害國稅局對於發票管理的正確性，顯見其不尊重他人財產權益，惟念犯後坦承行，也將盜領款項還給當事人，衡量其智識、經濟程度與犯罪動機等，依13項詐欺罪，判其應執行拘役80日，得易科罰金，以1000元折算一日。

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