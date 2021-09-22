怕疫情從新北躲到高雄！通緝犯太高調　逆向+闖紅燈露餡

▲陳男被警方攔下時還不斷催促，說自己要趕快去麥當勞買消夜 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

因詐欺被新北地檢署通緝的陳姓男子，逆向騎車又闖紅燈被警方攔下開罰，查身分時發現他是通緝犯，陳男頻頻找藉口為自己通緝辯解，還稱是因北部疫情嚴峻才到高雄，不敢回北部報到，最後被警方上銬帶回派出所，送至新北地檢署歸案。

苓雅分局民權路派出所員警21日晚間23時許，巡邏經過林森二路與興中一路口時，發現一名53歲的陳姓機車騎士不僅逆向騎車，還大剌剌地直接闖紅燈，完全無視交通法規，警方立刻上前盤查。





▲陳男被上銬帶回警局 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

陳男向警方表示，因為深夜突然肚子餓，才騎車出來買宵夜，還不斷催促說：「拜託啦，我趕著去買麥當勞，快關了！」，就在盤查身份時，突然發現陳姓男子竟是身揹2條詐欺的通緝犯。

警方先問說：「你通(緝)喔？」，他一開始還大言不慚說沒有，但發現掩飾不過詐欺通緝身份後，才辯稱自己有到警察單位作筆錄，陳男供稱，自己平時是住新北市，但因為疫情嚴峻，3個月前才躲到高雄，平時住在平價旅館內，而因未到案地點在新北市的警分局才自行決定不去報到，可是又沒有承辦員警的聯絡方式，所以並非故意未到案。

▲陳男稱自己因為北部疫情嚴峻才到高雄 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

陳嫌被逮後更聲稱，原本過完中秋節就要自動回去報到，沒想到在連假的最後一天就被警方查獲，警方在向陳男宣讀權利及通緝案由後，當場將他上銬逮捕帶回派出所偵辦，全案訊後依詐欺通緝移請新北地檢署偵辦。

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