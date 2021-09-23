潤寅案百億千金楊宇晨落難　二審仍犯洗錢罪改輕判2年2月

▲潤寅實業千金楊宇晨。（圖／記者羅志華攝）

記者吳銘峯／台北報導

震驚社會的潤寅詐貸案中，集團董事長楊文虎、王音之夫妻向多家銀行詐貸472億元，二審高等法院仍分別重判2人有期徒刑25年、27年。2人的女兒楊宇晨，原本是外界稱羨的「白富美」百億千金，但案發後卻遭父母丟包台灣，一審也遭判刑3年4月。高院二審23日仍認定她有罪，但減輕改判2年2月。

本案因2019年6月間，潤寅集團一連串跳票，最終惡性倒閉，負責人楊文虎夫婦神隱，債權銀行發現不對勁，檢調單位隨即獲報展開調查，最後確認楊文虎夫妻已在6月1日出境赴美，辦案人員積極尋找相關人士下落，其中應該已婚的女兒楊宇晨原本和老公住在北檢附近的豪宅「一品苑」，卻像是人間蒸發，突然消失不見。

直到9月20日，楊宇晨和王姓男子到機場準備搭機前往東南亞而暴露行蹤，檢調趕往將楊女帶回偵訊，楊女推稱不知父母犯行，隔天仍遭法院裁准收押禁見，辦案人員還原楊女手機內資料，發現楊女早就和父母的秘書等人積極處分南投等地的不動產，還在6月3日把潤寅集團名下所有現金提領、轉匯一空。全案偵查終結後，楊宇晨被與父母一起遭檢方提起公訴。

楊宇晨遭檢方指控犯下「洗錢」、「滅證」等罪，一審法院審理時，楊宇晨出庭時哭訴，公司結束營業當天，到了公司才發現銀行人員已經在場，由於公司內沒人可以處理，母親王音之又對她說不想欠員工薪水，所以她才出面幫忙。她還說，自己從沒在父母身上拿到什麼好處，也沒有跟他們拿過錢，錢都是靠自己賺來的，卻因為擠出自己的積蓄借公司，結果被捲入犯罪中；她更表示，還有媒體報導她外遇、拜金，讓她的名譽掃地，之後更因為公司讓自己被追債，最後離婚，她哭著強調，「就算父母有錯，也不應該由我承擔！」但一審法院認定她有罪，判刑3年4月。

案件上訴第二審，高等法院審理期間，仍認定楊宇晨接受父母指示，而協助洗錢，成立犯罪。但考量她是因為父母犯罪，才協助三等親洗錢，因此高院依照刑法相關規定，依法減刑。最後高院改判楊宇晨有期徒刑2年2月，併科100萬元。可上訴。