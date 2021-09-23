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快訊／詐貸472億史上最大！潤寅案二審王音之判27年、楊文虎25年

▲▼ 調查局公布涉嫌潤寅詐貸84億元案的楊文虎王音之夫妻照片。（圖／記者劉昌松翻攝調查局網站）

▲潤寅詐貸案二審，楊文虎王音之夫婦遭判刑。（圖／記者劉昌松翻攝調查局網站）

記者吳銘峯／台北報導

堪稱史上最大的潤寅詐貸案，潤寅集團董事長楊文虎、王音之夫妻向12家銀行詐貸超過470億元，一審將楊文虎重判26年、王音之重判28年。案經上訴，高等法院二審於23日宣判，高院仍依照《銀行法》等罪，將楊文虎判刑25年，併科罰金6億元，王音之判27年，併科罰金6億5千萬元。可上訴。

老牌紡織貿易商潤寅集團，從事化纖原料、橡膠、輪胎原料進口，旗下4家公司包括潤寅實業、易京揚實業、潤琦實業與頤兆實業，集團負責人為楊文虎、王音之夫婦。但因財務操作不當、資金周轉不靈，檢調單位查出，他們自2008年起以現金、水果禮盒，收買多家上市公司、廠商幹部，製作假合約、發票等不實交易紀錄，向多家銀行詐貸；詐貸所得除支付公司開銷外，還購買豪宅享受奢華生活。

最後公司2019年6月間一連串跳票，最終惡性倒閉，楊文虎夫婦留下一屁股債在案發前就潛逃美國。檢調單位透過司法互助逮回楊文虎夫婦，另外也清查他們在台灣的諸多同夥，包含女兒楊宇晨、女兒前男友王威程，前法官、律師黃呈熹、王音之胞弟王振賢等人，都被檢方認定協助洗錢、滅證，因此一併偵辦。

全案於去年初偵查終結，檢方認定楊文虎、王音之夫婦向9家銀行詐貸386億元，因此對2夫婦在內的36名被告提起公訴；檢方又於同年5月間，再追加起訴詐貸86億元、15名被告（多名被告與第一波起訴重複），總計檢方起訴的詐貸金額達472億元、45名被告，其中楊文虎、王音之均遭求刑30年。

一審法院審理後，依照違反《銀行法》等罪，將楊文虎重判有期徒刑26年、併科罰金6億元；王音之重判有期徒刑28年、併科罰金6.5億元。此外，潤寅千金楊宇晨判刑3年4月、律師黃呈熹判刑3年2月、王振賢也判刑3年2月，楊宇晨前男友王威程因不知情，獲判無罪。案經上訴，高等法院二審23日作出判決。

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