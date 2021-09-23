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不信馬上撥165！婦中「計中計」急領60萬　局外人打另一通電話

記者郭世賢／新北報導

新北市一名66歲的廖姓婦人，接到一通自稱是警官的男子電話， 指其名下銀行帳號涉及刑案，需繳交保證金60萬元，將帳戶內款項領出並交由指定專員保管，農會行員驚覺婦人提款金額龐大，擔心廖婦受騙，暗中報警，金山警獲報火速趕抵，當場逮捕取款男車手。警訊後，將人依《詐欺》罪嫌移送地檢署偵辦。

▲誤信假警官詐騙！婦急領60萬引行員注意 金山警圍捕逮20歲男車手。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲誤信假警官詐騙！婦急領60萬引行員注意，金山警圍捕逮20歲男車手。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方調查，該詐騙集團亂槍打鳥打出詐騙電話，等人上勾假扮成警官，向接到電話的廖婦說，「妳的銀行帳號涉及刑案，必需繳交60萬元保證金」，被害人一聽很緊張，而自稱男警官的歹走更在電話中說，「若妳不信，可以直接撥165詐騙專線。」

廖婦聽從指示，並未掛掉電話情況下，在通話中直接按165，一聽回應卻信以為真，22日下午3點多，前往石門區農會要提領60萬現金，與對方相約在石門農會販賣部後方見面，對方並指出將有1名20多歲劉姓男子，會去取錢。

▲誤信假警官詐騙！婦急領60萬引行員注意 金山警圍捕逮20歲男車手。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼警方追捕劉男過程中，女警員胡儀婷遭劉男拉扯，不慎跌倒在地手腳擦挫傷。

▲誤信假警官詐騙！婦急領60萬引行員注意 金山警圍捕逮20歲男車手。（圖／記者郭世賢翻攝）

石門農會金融部主任魏正輝查覺有異，唯恐婦人遭不法之徒詐騙，趕緊通報金山警分局協助了解，偵查隊小隊長楊明謀、警員胡儀婷及練仲軒，結合石門分駐所所長黃政諺、老梅派出所警員黃丈瑀等5人前往埋伏，廖婦面交現金60萬元後，警方遂立即上前盤查。

劉男見狀嚇得馬上拔腿狂奔，追捕過程中，1名女警員胡儀婷遭劉男拉扯，不慎跌倒在地手腳擦挫傷，最後於石門加油站前圍捕到劉男，並在身上查扣手機2支及現金60萬元。警訊後，將劉男依《詐欺》罪嫌移送地檢署偵辦，金山警分局也將積極查緝並向上溯源偵辦。

金山警分局長林詮峰呼籲，民眾如接獲疑似詐騙電話一定要謹記「一聽、二掛、三求證」步驟，法官、檢察官及警察，絕對不會利用電話辦案，更不會以監管、查驗帳戶為由，要求民眾交付現金、存摺、提款卡或匯款等，請民眾切勿上當受騙。

▲誤信假警官詐騙！婦急領60萬引行員注意 金山警圍捕逮20歲男車手。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼警方在劉男身上查扣手機2支及現金60萬元。

▲誤信假警官詐騙！婦急領60萬引行員注意 金山警圍捕逮20歲男車手。（圖／記者郭世賢翻攝）

▼新北市警察局由駐區督察陳錦明代表局長前來慰問受傷的胡員。

▲誤信假警官詐騙！婦急領60萬引行員注意 金山警圍捕逮20歲男車手。（圖／記者郭世賢翻攝）

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