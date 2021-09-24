好市多買冰沙消暑「站角落喝」見1景象火大：只想賺錢！　遭網砲轟

▲因應疫情關係，好市多內用座位減少。（圖／記者董美琪攝）



記者施怡妏／綜合報導

受到疫情影響，避免群聚問題，好市多減少內用坐位，一名女網友日前到賣場購買鳳梨冰沙，因為位置不夠，只好站在角落喝冰沙，結果工作人員勸導，要在位子上才可以吃東西，但現場的座位都坐滿，且冰沙會融化，也不可能拿到外面喝，氣得她大喊「既然如此就不要賣冰沙，只是要賺錢，不管消費者能不能吃」。

女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，好市多的內用只有2張桌子，4張椅子，天氣炎熱買了鳳梨冰沙消暑，但現場座位都滿了，擔心冰袋回家會融化，因此站在角落邊喝，結果一旁的工作人員便上前提醒，要在座位上才可以飲食。

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▲網友們看完後大翻白眼。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

她頓時傻眼，好市多故意把桌子都撤走，只剩2張桌子、4個座位根本不夠，「明明沒位子還故意這樣說，既然不能吃為何還要賣，冰沙會融化，我又不可能拿到外面的馬路喝」，認為好市多只想要賺錢，沒有替消費者著想。

貼文一出，網友們全看傻，「好市多進出的人那麼多，開放座位都很不可思議了，冰沙帶到車上喝吧」、「我覺得臉書的表情要多一個翻白眼」、「去飲料店買冰沙 不是也不能內用嗎」、「是有多急著想吃？再說是吃冰重要，還是防疫重要」、「那賣保險套還得提供床鋪讓客人使用嗎」、「好市多是賣場不是餐廳捏，好市多應該把所有桌子都收掉的」。