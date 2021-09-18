實聯制排第二！「最荒唐防疫措施」鄉民答案超一致：覺得更髒了

▲部分網友認為「實聯制」沒什麼用。圖與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎本土疫情自5月中爆發，為了防疫，政府訂出不少防疫措施，要求民眾、店家務必遵守。就有網友好奇，截至目前為止，大家覺得哪一個防疫措施「最假掰？」貼文曝光後，隨即掀起熱議，而多數網友都對「簡訊實聯制」和「隔板」感到匪夷所思。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「你覺得到目前為止，最假掰的防疫政策是什麼」為題丟出討論，提到因應防疫，政府訂出不少防疫措施，舉凡餐廳隔板、戶外戴口罩、禁止烤肉等，大家覺得哪一個比較怪？

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貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「返鄉不能和家人烤肉，卻能一起吃飯」、「在家不能跟朋友烤肉，但能一起去餐廳烤」、「室外不能烤肉，密閉店裡可以烤肉」、「開車戴口罩」、「家人車內戴口罩，都生活在同屋簷下」、「電鍋蒸口罩」。

▲「隔板」是最多人覺得沒意義的防疫措施。圖與本文無關。（圖／記者吳世龍攝）

其中，被最多人點名的就是「隔板」，多數網友都覺得隔板根本沒什麼實質效益，「同桌認識的還用隔板，一副在家也會用一樣」、「隔板應該領先全球」、「內用隔板、梅花座」、「隔板，我覺得真的沒X用，要嘛就禁內用」、「隔板真的很白X，覺得更髒」、「那隔板一堆餐廳都沒在清潔的，一堆湯水、口沫噴在上面實在超級噁心」。

除了隔板外，也有許多網友對「簡訊實聯制」感到匪夷所思，「絕對是實聯制，根本完全沒有用」、「實聯制也是，沒人用這個疫調」、「實聯制，完全不知道有啥用的系統」、「實聯制可以撤了吧？有問題也是用細胞簡訊處理」、「實聯制跟量體溫」。

不過針對實聯制部分，指揮中心曾說明，實聯制主要是在有疫調需求時，可以立即聯繫曾出入同場所的人士，所以才會要求民眾進出各場合時，都要記得「掃一下」。