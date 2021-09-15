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好市多上架踢不爛！男款「經典黃靴」47折殺爆　網驚呆：美國價

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多開賣踢不爛經典黃靴。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多神物又來了！品牌「Timberland」因經典6吋黃靴走紅，不過它原價不便宜，一雙就要價6900元。但近日好市多（Costco）悄悄上架這雙黃靴，雖然只有男款，但約原價47折的價格讓不少人驚呆，「這根本美國價格」、「真的很久不見了，推爆」、「立馬買一雙回家」、「便宜喔！跟美國outlet差不多價格。」

有網友11日逛好市多北投店時，意外看到這雙有「踢不爛」稱號的黃靴，忍不住拍下照片，分享在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》社團，直呼「好久不見的黃靴」。隔天社團管理員也分享新商品情報「Costco好久沒有出現的TIMBERLAND 6吋經典黃靴，秋季上架囉！」

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仔細看照片，商品標示牌上寫著「TIMBERLAND MEN'S 6" BOOTS 男經典6吋皮靴」，一雙價格是3229元，尺寸則是「美國尺寸9～12」（網友貼出北投店為7.5～12，每間店可能不同），民眾可以自行到現場看看有沒有自己的尺寸。

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原價6900元，好市多直接47折價，讓超多人心動。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，許多人秒心動，「門市6900，而且不打折，3k多很便宜了」、「印象中上次買好像是3799的樣子」、「傳說中的黃金戰靴」、「這個價格真的實惠」、「我這1～20年來主要穿出門的都是Timberland，一雙都穿超過3年以上」、「這鞋子防水耐刺，跑工地好用」、「2018年那時的金額4000多。不過去了一趟北海道，才發現真的很值得～」

要注意的是，有網友提醒，這雙黃靴不僅比較重，還因為採用防水皮革，一開始穿會比較硬，有磨腳的可能，雖然穿久了皮會軟化，但仍要好好考慮再買。

但撇除上述的缺點，其實踢不爛相當耐穿、不怕髒，甚至有人直接當成雨鞋穿，「要養一段時間，把鞋子操軟就很好穿，除了操軟之外，還要把它弄髒當雨鞋穿，這樣越穿會越好看」、「下雨天我都穿Timberland，防滑又防水很好穿啊」、「家裡有一雙穿了8年都沒壞，不過真的重、鞋底又很硬」、「好好看但真的很重，快要穿10年很耐用。」

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