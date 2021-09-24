明年6月確診數估3.8萬人　台大醫曝1前提「可能提早」

記者黃翊婷／綜合報導

立法院預算中心推估，至明年6月我國累積確診個案數約在2萬3000人至3萬8000人之間。雖然指揮中心說明這是從今年5月疫情推算出來的數字，但感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民認為，若Delta變異株爆發社區流行，可能不到明年6月就會突破預估數字，應該早日拉高兩劑疫苗的覆蓋率，才不會導致醫療量能崩潰。

▲疫情趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

關於明年6月全國累積確診個案數將達到2萬3000人至3萬8000人，指揮中心發言人莊人祥說明，該數字是從今年5月1萬多例社區感染進行推估，因為這是台灣經歷過的事件，雖然不一定會爆發，但還是先以此進行編列預算。

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另外，在增列醫療整備與隔離收治經費11億6523萬元的預算編列上，除了疫情推估外，相關整備也納入考量，例如醫療整備組最近是在對兒童可能感染做準備，醫療量能也會針對這部份增加預算。

根據《聯合新聞網》報導，台大兒童醫院院長黃立民認為，估算的確診個案數還算合理，雖然5月Alpha變異株的疫情沒有持續很久，且大多集中在雙北，不過，一旦Delta變異株也在社區爆發，影響範圍可能會更大，屆時或許不到明年6月就會突破推估數字，所以希望政府能早日將兩劑疫苗的覆蓋率提升到五成以上，60歲以上長者最好達到九成，避免增加重症，才不會導致醫療量能崩潰。

▲莊人祥說明，明年6月的確診個案數字是從今年5月疫情推算出來的。（圖／指揮中心提供）

而關於防疫所需的經費，立法院23日邀行政院長蘇貞昌報告紓困振興追加預算案，蘇貞昌在書面報告中表示，疫情從今年5、6月最嚴峻時期漸趨穩定，且連續25天本土確診維持在個位數，甚至還有好幾天「+0」，顯見疫情已相對平穩，可以開始進入振興階段。

蘇貞昌說明，先前立法院已審議通過6794億元特別預算，截至今年8月底，累計執行5026億元，佔5387億元的93％；本次追加預算案歲出共編列1600億元，財源規劃以舉借債務支應，主要包括189億元防治經費及1411億元紓困振興經費，盼獲朝野立委支持。