「只打一劑疫苗夠嗎？」　名醫一圖曝3廠牌重症保護力

記者黃翊婷／綜合報導

「只打過一劑疫苗，保護力足夠嗎？」胸腔重症醫師蘇一峰24日在臉書PO文分享一篇加拿大研究，發現如果只有打一劑疫苗，BNT、莫德納和AZ的感染保護力分別為75％、82％以及61％，重症保護力則是83％、85％、96％，「令人感到放心的是，3種疫苗都可以提供八到九成的住院保護力（重症保護力）！」

▲左邊為感染保護力，右邊為住院保護力（重症保護力）。點圖可放大。（圖／翻攝自MedRxiv醫學資料庫網站）

蘇一峰提到，目前台灣大部分的民眾都只打過一劑疫苗，完整施打兩劑的比率仍然偏低，部分民眾心中難免會感到疑惑，「只施打一劑的自己，保護力足夠嗎？」於是他想和大家分享一篇加拿大的研究，正好可以解答眾人的疑問。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇一峰說，該研究蒐集2021年4月至5月間50到69歲成人施打疫苗與感染的資料，比對分析後發現6萬8074位民眾中有7116人染疫，當時加拿大有四分之三的人打mRNA疫苗（其中約60％是打BNT，15％打莫德納），另外四分之一的人打AZ，而主要流行的病毒株過半是Alpha，38％是Gamma，4％是Delta，還有8％為其他病毒。

▲台灣目前的疫苗涵蓋率已達到50.16％。（圖／記者李毓康攝）

「令人感到放心的是，3種疫苗都可以提供八到九成的住院保護力（重症保護力）！」蘇一峰表示，研究發現，如果只有打一劑疫苗，BNT可以提供75％的保護力，莫德納為82％，AZ為61％，重症保護力依序則是BNT83％、莫德納85％、AZ96％，只是研究當時是以Alpha病毒株為主，現在流行的主要是Delta病毒株，所以實際效果可能會再差一點。

據了解，台灣目前有AZ、莫德納、高端和BNT疫苗可供施打，其中AZ疫苗最多。中央流行疫情指揮中心23日表示，累計至22日全國一共已接種1358萬9767劑，涵蓋率達50.16％，是首次過50％，劑次人口比為57.95％。