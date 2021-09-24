「3+11」補充報告對死者致歉　蘇貞昌：尊重立院、盼政府不要空轉

▲行政院長蘇貞昌赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院24日上午應國民黨立院黨團要求，將「國籍航空機組員隔離『3+11』決策過程專案報告」的補充報告送赴立法院。行政院長蘇貞昌在報告中稱，「對於每一條寶貴生命的消逝，我都深感遺憾與抱歉」。對此，蘇貞昌受訪時說，「我們對於立法院的議程安排，都尊重，只有期望政府不要空轉、人民納稅錢不要浪費」。

國民黨團上周因不滿蘇貞昌沒有為「3+11」決策公開道歉，祭出佔領發言台、撒碎紙行動，不讓蘇揆上台進行專案報告，院會空轉一天；22日再批「3+11」調查報告內容歌功頌德、沒有檢討和道歉，揚言將繼續強烈杯葛24日施政總質詢，不讓蘇揆上台。

根據今天上午送赴立法院的「國籍航空機組員隔離『3+11』決策過程專案報告」補充報告，蘇貞昌在書面報告表示，疫情指揮中心面對疫情隨時變化，即時作出妥適因應與處置，「加強版3+11」的決策是4月13日向指揮官陳時中面報後拍板，「過程並不會製作會議紀錄，行政部門也不是每場都有做成紀錄，這是行政機關慣常運作的模式，並非沒有會議紀錄就是疏忽草率」。

此外，針對外界質疑「3+11」造成疫情破口，蘇貞昌堅稱，今年4月17日爆發諾富特飯店群聚感染事件後，相關機組員、飯店員工及其同住家人共1790人進行居家檢疫採檢結果顯示「並無職場或家庭以外的社區接觸者確診」，因此沒有證據顯示機師與諾富特飯店群聚感染事件，與後來發生的社區疫情有關。

蘇貞昌在書面報告表示，防疫過程每個決定和決策不可能盡善盡美，作為行政院長他要負全國最高行政的責任，「我們確實看到有國人因疫情而受苦、甚至死亡，對於給國人的照顧沒有做到百分之百好，基於對生命的尊重，對於每一條寶貴生命的消逝，我都深感遺憾與抱歉」。