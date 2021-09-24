洗腦神曲Baby Shark聯名口罩開賣！寶貝出遊潮配件媽媽手刀搶

▲康丞碰碰狐聯名口罩9/24正式開賣，成為寶貝們最潮的配件。（圖／業者提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

風靡全球兒童洗腦神曲Baby Shark聯名口罩今(9/24)正式開賣啦！連續推出爆款人氣卡通聯名口罩的康丞生醫，已成為媽媽界瘋搶的指定口罩品牌，這次再度與韓國碰碰狐（pinkfong）聯名合作，推出4款繽紛可愛的Baby Shark聯名口罩，勢必將成為寶貝出遊的最潮配件，絕對是近期「最有聲音的口罩」。

▲專為兒童設計的康丞碰碰狐聯名口罩，貼心設計兩種大小增加寶貝配戴舒適度。

「北～鼻～鯊嘟嘟嚕嚕嘟…」看到可愛的寶貝鯊魚一家人，讓大人小孩都不自覺哼起超可愛的洗腦旋律！《Baby Shark》朗朗上口的歌詞以及可愛的重拍節奏，搭配超可愛的鯊魚寶寶之舞，讓全世界無數小小孩瘋狂，影片甚至創下7億點閱次數稱霸YouTube影音平台，如今鯊魚寶寶一家人也躍上口罩囉，入手超可愛的康丞碰碰狐聯名兒童口罩，相信家中寶貝一看到就會快樂的手足舞蹈！

這次康丞生醫與碰碰狐聯名的Baby Shark口罩，同樣是專為小朋友設計，貼心分為一般「兒童版」與「幼幼版」兩種尺寸，滿足孩子成長期的不同需求。口罩布面採三層透氣設計，表層有繽紛Baby Shark圖案為防飛沫層，具備防潑水功能，可阻隔飛沫及大顆微粒；中間為熔噴過濾層可過濾環境中的粉塵，而最貼近寶貝肌膚的親膚層則做表面親水處理，可吸收配戴時釋出的水氣，當寶貝外出配戴時，可阻隔花粉、飛沫及粉塵等，讓爸媽更安心。口罩也貼心採用彈力耳帶及軟塑鼻壓條，提升小朋友的配戴舒適度才能做好全方位的防護。

▲繽紛的Baby Shark聯名口罩一共分為4種花色。

繽紛的Baby Shark聯名口罩一共分為「氣球」、「睡覺」、「櫻花」、「衝浪」4種款式，每一款上面都有碰碰狐和鯊魚一家人一起悠遊玩耍，光看都覺得心情愉快，充滿元氣！不同的花色圖案，讓小寶貝每天都可以自由地按照穿搭、心情選擇與變化，相信戴上Baby Shark聯名口罩，不論是上學期間全日配戴或休假日與爸媽一同出門散散步，都能成為眾所矚目的吸睛亮點。

9/24（五）上午9點準時開賣，爸爸媽媽這裡搶：

康丞官網：https://pse.is/3q9ppc

小三美日：https://pse.is/3nr5ah

mstore：https://pse.is/3pm6my