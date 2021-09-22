高鐵車長兔兔、P助也防疫！「卡娜赫拉口罩」開賣　4購買管道曝

▲高鐵公司與卡娜赫拉合作，推出聯名口罩。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司再度攜手卡娜赫拉的小動物推出聯名商品，除新版瓶裝水外，還結合防疫話題，一口氣推出七款防護口罩，而驚喜包內則包含五款口罩，在全台灣的高鐵車站及7-11門市都買得到，而收藏盒則可在網上訂購。

高鐵公司推出四款新版瓶裝水，P助與粉紅兔兔分別化身高鐵列車長、服勤員、站務員，每罐420毫升、售價20元，除了紀念商品自動販賣機；旅客也可在站內的7-ELEVEN門市買到，再享第二件6折的優惠，會員也可透過TGo「點數365」平台以90點兌換。

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▲▼高鐵公司推出卡娜赫拉口罩及新版瓶裝水。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵公司本次也一併推出防護口罩，共有七款造型，並有「驚喜包」及「收藏盒」二種選擇，售價分別是每包69元（5片）及每盒270元（21片），驚喜包內有五款造型，收藏盒則是七款造型一次擁有，每款三片。

高鐵公司表示，「驚喜包」口罩即日起在高鐵站內及各7-ELEVEN限量獨家販售，「收藏盒」則可在天天官方商城(https://www.shop8vd.com)與OPEN POINT App購買。

高鐵公司發言人孫鴻文表示，本次推出口罩，希望旅客在疫情期間也能有小確幸，且口罩材質透氣、採用寬帶設計，戴久了也比較不會有負擔。而瓶裝水則是從2019年推出後就有熱烈迴響，在非票倉收入中也扮演「小兵立大功」的角色，因此再度推出新版。

▲▼卡娜赫拉口罩在高鐵站7-11都買得到。（圖／記者李宜秦攝）