　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

方巾掩口鼻進超商遭店員勸阻　大叔爆粗口：恁娘卡好

記者高堂堯／南投報導

全國防疫二級警戒持續中，民眾外出必須配戴口罩，未料仍有人不願配合；南投竹山鎮一名男子日前到便利商店，未戴口罩、只以方巾掩住口鼻就進入購物、也未做實聯登記，遭店員勸阻後，離去前竟爆出粗口「恁娘卡好哩！」讓守法盡責的店員感到錯愕又無奈。

▲男子未戴口罩就進入超商，遭店員勸阻後竟爆粗口。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男子未戴口罩就進入超商，遭店員勸阻後竟爆粗口。（圖／記者高堂堯翻攝）

事發時間地點在8月底的竹山鎮萊爾富門市，從相關監視器畫面看來，當天晚間這名年約50至60歲的男子，穿著短袖格子襯衫和黑色長褲，獨自騎機車到店門外停放後，未戴口罩的他隨手拿起機車龍頭置物箱內的白色方巾，掩住口鼻後就往店裡走去；其他本來要進入購物的民眾發現有人沒戴罩，也不禁在店門外停下腳步觀望。

當時值班的女性店員發現這名男子未戴口罩，提醒道：「要麻煩您實名登記喔！」並表示沒戴口罩無法讓他進入消費，男子聞言後東張西望一番，沒買任何東西就朝店門走去，未料出門前竟回頭飆了女店員一句：「恁娘卡好哩！」隨後騎乘機車離去。

▲▼男子未戴口罩就進入超商。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼男子未戴口罩就進入超商。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男子未戴口罩就進入超商，遭店員勸阻後竟爆粗口。（圖／記者高堂堯翻攝）

該店員表示當下相當錯愕，認為疫情爆發這麼久，即使現在趨緩，大家應該都有戴口罩的習慣，沒想到只是善意提醒客人戴口罩，還是受到被罵髒話的委屈，「覺得很無奈啊！」他也說：「畢竟我們是服務業，也不能罵回去，心裡還是有點小受傷啦。」

該店店長則表示，政府和店家都做過防疫宣導、不遵照也有罰則，其他客人見狀也不敢進來消費，「只有你最大，還可以嗆我們員工？蠻不爽的！」他希望大家還是遵守防疫政策、保護別人也保護自己。

南投縣衛生局指出，民眾於疫情期間外出進入任何場所都應佩帶口罩，以免輕忽防疫重要性；倘若未遵守規定可施以勸導，請民眾「立即戴上口罩」或「離開該場域」，經勸導不聽者，將依違反《傳染病防治法》第37條第1項第6款規定，裁罰3000至1萬5000元罰鍰。
 

►合歡山公路驚見藍衣女跳崖！駕駛急停搶救　驚險過程全都錄

►南投人工湖挖出1500噸一級致癌物　環保局籲全區調查以保供水

►她駕車夜停武嶺狂睡　2遊客一跡象下判斷！硬開車門搶命

►開消防車「後照鏡」撞死行人　消防員堅稱無過失！遭判刑半年

►3分鐘「梳出」空氣感直髮

ET快訊
陳時中爆氣嗆立委「不能講錯一句話？」　網傻：我們真的是民主國
五倍券綁定郵局！「竟要自掏5000元」否則GG　她崩潰：可解
快訊／五倍券官網下午又崩壞！　PTT刷一排火大：以為被盜
與妻最後通話：迷路了！　登山客陳屍「極深山谷」
颱風「電母」周六前生成　最新路徑出爐
姓林只排第2「全台最大姓」是他們！超稀有姓氏曝：全台僅1人
動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現
打AZ、高端11月起無法入境美國？　陳時中回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚悚畫面曝！剛上架最後一輛車　托運駕駛周圍巡視…遭輾車底命危

台中男為救3歲兒車陣中蛇行鑽縫　警見童鮮血直流鳴笛開道護送

3個月內無故狂報警67次！他喊：鄰居監聽我　下場曝光

與妻最後通話：迷路了！登山客白姑大山失聯3天　陳屍「極深山谷」

高雄1歲男嬰「頭、臉、四肢」多處瘀傷疑遭虐　母服藥雙雙送醫

方巾掩口鼻進超商遭店員勸阻　大叔爆粗口：恁娘卡好

詐團黑吃黑吞300萬！4惡煞衝商旅擄人討債　連孕婦都被押走

淡水流浪快餓死…李炳輝陷困頓！連千毅揪今晚直播：幫大哥招商

士林外匯車店家被開4槍　19歲槍手+2教唆犯落網...開槍原因曝

快訊／北市林森北路大樓火災！起火點在B6　緊急疏散住戶

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

準爸爸載懷孕女友「自撞電桿亡」　車體撞爛全毀...1家3口天人永隔

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

狂！周杰倫巴黎觀戰梅西球場突播《Mojito》　昆凌嗨翻跳舞…《周遊記2》超大咖嘉賓曝光

全智賢搭檔朱智勛《智異山》前導公開　歡樂變驚悚..「陽陰交界」祕密是什麼

天心《俗女2》掀裙子「滿是家暴瘀青」　「決定離開他」鍾欣凌一聽抱緊：走！

驚悚畫面曝！剛上架最後一輛車　托運駕駛周圍巡視…遭輾車底命危

台中男為救3歲兒車陣中蛇行鑽縫　警見童鮮血直流鳴笛開道護送

3個月內無故狂報警67次！他喊：鄰居監聽我　下場曝光

與妻最後通話：迷路了！登山客白姑大山失聯3天　陳屍「極深山谷」

高雄1歲男嬰「頭、臉、四肢」多處瘀傷疑遭虐　母服藥雙雙送醫

方巾掩口鼻進超商遭店員勸阻　大叔爆粗口：恁娘卡好

詐團黑吃黑吞300萬！4惡煞衝商旅擄人討債　連孕婦都被押走

淡水流浪快餓死…李炳輝陷困頓！連千毅揪今晚直播：幫大哥招商

士林外匯車店家被開4槍　19歲槍手+2教唆犯落網...開槍原因曝

快訊／北市林森北路大樓火災！起火點在B6　緊急疏散住戶

「蔡英文樂見各界討論大新竹合併」　林錫耀：她態度應是樂觀其成

「水果入菜」救釋迦、蓮霧　應曉薇議會上菜「蓮霧素炒飯」

陳時中爆氣嗆立委「不能講錯一句話？」　網傻：我們真的是民主國家嗎

蕭敬騰登百層高樓飆高音！　坐擁銀河星球美景...網看呆

農產品拚外銷　雲林14噸胡蘿蔔進軍新加坡今封櫃

蘇貞昌過半年還沒打第二劑　陳時中：有報告指AZ間隔30幾週更好

君悅酒店「頂樓停機坪」首度公開！房客＋100元還送氣泡酒、堅果

只想找備胎？5星座喜歡搞曖昧　當心「這些」小手段

龍劭華悲化成仙永遠長眠　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

不認本土疫情破口在桃園　蘇貞昌：不明感染源全世界都有

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

合歡山公路驚見藍衣女跳崖　驚險過程全都錄

G奶護理師遇到佛心房東　結局讓她超傻眼

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

辣模網紅與謝欣穎前任驚爆拉K　尿檢皆呈陽性

人妻吃小王！爽收愛馬仕、月戰摩鐵7次　還先告夫不戴套

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

工程師抖內D奶直播主120萬被甩　還要賠她50萬

新北家長會長睡人夫　開房被抓姦！正宮對決小三全直擊

即／天母托運貨車斜坡下滑！駕駛遭輾車底搶救中

被宣告死亡11年！「失憶女」中秋淚擁生母團圓

即／台中92歲翁打完第2劑AZ　發燒送醫不治

高雄中央公園「激情」大亂鬥！高雄屁孩為妹子強出頭開打

家長會長睡人夫！正宮拆保險套質問「會長夫」　真愛回應超傻眼

台74橋下火燒托運車　捲起恐怖「蕈狀雲」

更多熱門

相關新聞

他不戴口罩「與醫院保全大吵」！男幫勸互毆挨告

他不戴口罩「與醫院保全大吵」！男幫勸互毆挨告

台北市立聯合醫院和平院區2020年8月15日發生一起糾紛，一名于姓男子未依規定佩戴口罩，與保全爭吵；孰料，他見一旁的林姓男子上前勸導時，竟與對方在醫院門口扭打起來，雙雙互告傷害罪。事後，林男決定撤告，法院判公訴不受理，而于男則堅持提告。台北地院審理後，依傷害罪，將林男判拘役15日，得易科罰金1.5萬，緩刑2年，期間交付保護管束，判決確定一年內完成2場法治教育。可上訴。

不戴口罩不打疫苗　媽染疫死留4孩

不戴口罩不打疫苗　媽染疫死留4孩

卡娜赫拉口罩開賣　4購買管道曝

卡娜赫拉口罩開賣　4購買管道曝

連假4亂象曝　醫提醒這點：也許犧牲家人生命

連假4亂象曝　醫提醒這點：也許犧牲家人生命

小琉球上萬名遊客登島　警碼頭勸導戴好口防破口

小琉球上萬名遊客登島　警碼頭勸導戴好口防破口

關鍵字：

口罩防疫破口粗口

讀者迴響

熱門新聞

共同綁定爆BUG」　網湧唐鳳臉書：藝Fun券被取消

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

數位五倍券8大行動支付綁定優惠一次看

台積電開除7員工　公司證實：做出違背核心價值行為

三上悠亞「海量私密床照」外洩！掌鏡人爆是超帥男友

五倍券綁成功了！鄉民曝「1管道」超順暢

五倍券成功綁數位！他1原因「後悔了」

八部會加碼券總整理！抽籤方法一次看

最多再拿3988元！「8種加碼券」一圖全攻略

五倍券網站卡死！神人1解法「順利綁定了」

男偶像遭詐騙「銀行存款全被轉走」

合歡山公路驚見藍衣女跳崖　驚險過程全都錄

五倍券首日上午「63萬人數位綁定！」　好食券還有名額「手刀搶一波」

醫揭8個陽痿前兆！「OO變大」也中鏢　網崩潰：完蛋了

8部會加碼券懶人包　抽籤時間一次看

更多

最夯影音

更多
狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺
金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面