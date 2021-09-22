方巾掩口鼻進超商遭店員勸阻　大叔爆粗口：恁娘卡好

記者高堂堯／南投報導

全國防疫二級警戒持續中，民眾外出必須配戴口罩，未料仍有人不願配合；南投竹山鎮一名男子日前到便利商店，未戴口罩、只以方巾掩住口鼻就進入購物、也未做實聯登記，遭店員勸阻後，離去前竟爆出粗口「恁娘卡好哩！」讓守法盡責的店員感到錯愕又無奈。

▲男子未戴口罩就進入超商，遭店員勸阻後竟爆粗口。（圖／記者高堂堯翻攝）

事發時間地點在8月底的竹山鎮萊爾富門市，從相關監視器畫面看來，當天晚間這名年約50至60歲的男子，穿著短袖格子襯衫和黑色長褲，獨自騎機車到店門外停放後，未戴口罩的他隨手拿起機車龍頭置物箱內的白色方巾，掩住口鼻後就往店裡走去；其他本來要進入購物的民眾發現有人沒戴罩，也不禁在店門外停下腳步觀望。

當時值班的女性店員發現這名男子未戴口罩，提醒道：「要麻煩您實名登記喔！」並表示沒戴口罩無法讓他進入消費，男子聞言後東張西望一番，沒買任何東西就朝店門走去，未料出門前竟回頭飆了女店員一句：「恁娘卡好哩！」隨後騎乘機車離去。

▲▼男子未戴口罩就進入超商。（圖／記者高堂堯翻攝）

該店員表示當下相當錯愕，認為疫情爆發這麼久，即使現在趨緩，大家應該都有戴口罩的習慣，沒想到只是善意提醒客人戴口罩，還是受到被罵髒話的委屈，「覺得很無奈啊！」他也說：「畢竟我們是服務業，也不能罵回去，心裡還是有點小受傷啦。」

該店店長則表示，政府和店家都做過防疫宣導、不遵照也有罰則，其他客人見狀也不敢進來消費，「只有你最大，還可以嗆我們員工？蠻不爽的！」他希望大家還是遵守防疫政策、保護別人也保護自己。

南投縣衛生局指出，民眾於疫情期間外出進入任何場所都應佩帶口罩，以免輕忽防疫重要性；倘若未遵守規定可施以勸導，請民眾「立即戴上口罩」或「離開該場域」，經勸導不聽者，將依違反《傳染病防治法》第37條第1項第6款規定，裁罰3000至1萬5000元罰鍰。



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