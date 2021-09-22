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社會 社會焦點 保障人權

他不戴口罩與醫院保全大吵！正義哥幫勸變「互毆」　結局超傻眼　

▲▼北市萬華區爆發茶室群聚感染，和平醫院急診被證實日前收治確診者入院,台北市立聯合醫院和平院區 。（圖／記者李毓康攝）

▲ 台北市立聯合醫院和平院區。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳羿妏／台北報導

台北市立聯合醫院和平院區2020年8月15日發生一起糾紛，一名于姓男子未依規定佩戴口罩，與保全爭吵；孰料，他見一旁的林姓男子上前勸導時，竟與對方在醫院門口扭打起來，雙雙互告傷害罪。事後，林男決定撤告，法院判公訴不受理，而于男則堅持提告。台北地院審理後，依傷害罪，將林男判拘役15日，得易科罰金1.5萬，緩刑2年，期間交付保護管束，判決確定一年內完成2場法治教育。可上訴。

判決指出，事發當時于男因沒戴口罩，被醫院保全勸導，不料，他卻不願配合，還與對方爭吵。站在一旁的林男此時挺身而出幫忙勸說，卻也與于男爆發口角衝突，一氣之下，揮拳毆打對方的臉，接著于男也反擊，事後雙雙都報警提告傷害罪。

然而，2人被起訴後，林男卻決定撤告，因此法院判本件公訴不受理，至於于男則堅持提告。

法官勘驗相關事證後，確認林男犯行，審酌林男未能理性溝通、徒手毆打于男，害對方受傷，顯見其情緒管理能力欠佳、法治觀念薄弱，對他人身體欠缺尊重，且至今尚未與于男和解，惟考量林男犯後坦承不諱，最終依傷害罪，將林男判拘役15日，得易科罰金1.5萬，緩刑2年，期間交付保護管束，判決確定一年內完成2場法治教育。全案仍可上訴。

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