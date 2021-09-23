黃、紅牌重機可上蘇花改！　試辦計畫9／30開跑「管制比照小型車」

▲台9線蘇花改於9/30起實施重機上路試辦計畫。（圖／蘇花改工程處提供）

記者許維寧／台北報導

蘇花改全線於去年1月全線通車，交通部公路總局日前已多次和大型重機機車等相關團體召開「蘇花改通行大型重機試辦計畫說明會」，預計於今年9月底開放大型重機上蘇花改，今（9/23）公總表示，第四區養護工程處將於9月30日起試辦開放251C.C.以上的重型機車，屆時黃牌與紅牌均可通行蘇花改。

公路總局於今年7月底辦理「蘇花改通行大型重機試辦計畫說明會」，根據試辦計畫內容，公路總局預計於今年9月底讓大型重機行駛台9線蘇花改路段。公路總局今晚說明，蘇花改於9月30日起開放黃牌、紅牌重型機車通行，屆時將辦理評估作業，由試辦期間蒐集數據進行分析與評估，獲得結論、建議後作為後續推動決策的基礎。

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▲9/30起蘇花改全線開放大型重機。（圖／公路總局提供）

公路總局交管組交管科科長林天祿談到，日前已和重機團體召開座談會，溝通後將決議提報至交通部，並由交通部正式簽核9月30日中午12時即可上路，但目前僅為試辦計畫並設有6個月檢核期至明年3月30日止。

林天祿表示，試辦計畫期間大型重型機車均可行駛蘇花改，行為比照小客車隧道內速限不得低於50亦不得高於70，且須與前車保持50公尺以上車距，隧道內禁止變換車道也禁止行駛路肩，並且得開啟頭燈。半年期試辦結束後，預計將於明年4月進行資料觀測與統計分析並提出成果說明，再於6月提出成果報告。

公路總局提醒，重機開放通行路段為蘇澳至東澳段(台9線104K+130~113K+420)、南澳至和平段(台9線124K+640~145K+061)、和中至和仁段(台9線148K+840~154K+149)，試辦期間委託評估單位以抽樣方式觀測與檢核隧道內的秩序、行為、安全及環境等指標，以分析評估開放大型重型機車通行的適宜性。

公路總局也建議，用路人行車前可先至公路總局第四區養護工程處網站，瞭解相關行車安全須知及各種行車管制規定。

▲9/30蘇花改全線開放大型重機，紅黃牌均可上路。（圖／公路總局提供）

