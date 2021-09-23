「刪Ｑ行動」傳衝突　顏寬恒：陳柏惟讓外來基進黨工威嚇在地鄉親

▲國民黨前立委顏寬恒批評基進黨立委陳柏惟讓基進黨成員騷擾、威嚇本地的鄉親志工。（圖／翻攝顏寬恆臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨前立委顏寬恒日前宣告，加入罷免台灣基進黨立委陳柏惟的「刪Q行動」，與陳柏惟開始一系列論戰。顏寬恒23日批評，陳柏惟不斷放任外來的基進黨成員騷擾、威嚇在地的鄉親志工，「對著鄉親大喊大叫就可以抗中保台了嗎，疫苗就夠了嗎？經濟就復甦了嗎？」。

顏寬恒表示，在宣傳罷免活動的過程中，親眼目睹了基進黨的青壯黨工對著現場的老弱婦孺義工叫囂威嚇，實在感到非常心痛。寬恒本身不在乎，但純樸的長輩們沒見過這種年輕人張牙舞爪的場面，當然會害怕。

顏寬恒強調，前天龍井一間自助餐店的老闆娘，出外買菜時戴著罷免陳柏惟的口罩，在龍井沙田路五段30巷也同樣遇到一個年輕男子一邊大吼她為什麼參加罷免活動，一邊意圖扯下老闆娘的口罩拍照。老闆娘鼓起勇氣回答：這是我的言論自由，你們是不支持民主還是不支持自由？對方這才倉皇逃逸。

顏寬恒質疑，這些義工不過是為了家園的安康，自己打疫苗的權力，出來推動罷免，這是任何人都有的民主權力。民主不是叫囂聲音大就贏了，基進黨反對罷免自然可以透過自己的宣傳活動來溝通推廣，對著鄉親大喊大叫就可以抗中保台了嗎，疫苗就夠了嗎？經濟就復甦了嗎？

顏寬恒批評，陳柏惟反對四千萬劑疫苗進口，支持進口含萊克多巴胺的美豬進口，都是記載於立院公文書清清楚楚的事實。基進黨黨工如果不清楚自己立法委員的問政，應該回頭去看清楚，而不是在街頭說謊叫囂。

顏寬恒呼籲，出來投票是民主的權利、是選民的自由意志，這有甚麼好害怕的？陳柏惟不也是說大家都要出來投票，讓台灣再贏一次嗎？陳柏惟不斷讓外地來的基進黨成員，騷擾、威嚇在地的鄉親志工，是忘記了自己的口號，還是害怕想起來？就請讓選民決定，讓民主對決吧！