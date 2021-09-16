陳柏惟大酸顏寬恒「老闆變義工」　強調做好問政主業顧基本面

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

台中市第二選區台灣基進黨立委陳柏惟罷免公投將在10月23日投票。陳柏惟16日受訪直言，國民黨前立委顏寬恒近期表態當罷免團體志工是「老闆變義工」，不需要配合顏做政治演出，國民黨全黨欺負他一人，強調要把問政主業、經營地方副業做好，也很感謝一路上支持他的人。

陳柏惟今天受訪坦言，既然罷免案通過第二階段，表示地方上確實有不滿的聲音，不過，如果是因為政治立場的不同，本來就有4年1次的民主選舉，若是有貪贓枉法、殺人放火、開會都不去的事實，罷免理由會比較正當，但他都有去上班，卻因政治立場不同遭遇罷免，這對台灣政治不是好事，「台灣有多少立法委員連上班都不上班的？這樣弄下去會烏煙瘴氣。」

對於顏寬恒最近宣布以義工身份參與罷免團體行動，陳柏惟酸說，這是「老闆變義工」、暗箭變明槍的行為，不需要這麼虛偽，也不需要配合顏寬恒表演性的政治演出，還是希望顏可以誠實一點面對民主政治，勇於認錯、知錯能改。

陳柏惟直言，國民黨常常說在野不要檢討在野，但事實上，卻是全黨欺負他一人，自己所有的提案都是國民黨擋的，有人問他為什麼不請民進黨幫忙，可是他本來就是只有自己一人的政黨，在立法院的提案本來就是要經過所有人同意、檢驗，「我所有提案都沒有過，兇手就是你（國民黨）！」

陳柏惟也批評，國民黨作為一個最大的在野黨，欺負他一個最小的在野黨就算了，還在上會期各黨團都同意調查放寬機組員檢疫時間的「3+11」後，又故意再提出一定會被否決的添購疫苗、「公開3+11紀錄」等提案，故意找架吵，浪費民脂民膏，「我完全不能理解，為什麼有人在討論擋疫苗這件事情，從頭到尾就只有中國在擋疫苗」。

另針對TVBS最新民調顯示，50.7%台中市第二選區民眾支持罷免，僅24.4%表示不同意罷免。陳柏惟說，就像股票有基本面分析、技術分析，看民調是技術分析，但對他來說，重要的是把基本面做好。

此外，對於民進黨昨天首度表態反罷免，全力支持認真問政的陳柏惟，陳僅說，作為一名年輕的民意代表，他受到很多人的期待，因此要把國會問政的主業做好，以及兼顧在媒體上宣傳政治理念、地方跑組織活動等副業，「主業顧得好，也能兼顧副業的情況下，希望可以慢慢改變台灣地方政治生態」，這就是他從政的初衷，很謝謝所有願意相挺的人。