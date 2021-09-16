三對三籃球國際賽竟稱台灣隊「中國台北」　體育署：翻譯軟體出錯

▲台灣基進立委陳柏惟（左）、台灣基進黨秘書長王興煥（右）舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進立委陳柏惟16日舉行記者會踢爆，體育署花大錢補助國際3對3籃球賽事「3X3.EXE2021聯盟賽」，賽事官方網站卻以「中國台北」稱呼台灣參賽隊伍。對此，教育部體育署競技組長藍坤田回應，這是因為中華民國籃球協會使用翻譯軟體出現錯誤，昨晚官網已改正為「中華台北」。

陳柏惟指出，教育部體育署花大錢在補助三對三籃球賽事，但「3X3.EXE」賽事官方網站上，台灣參賽名稱竟被標示為「中國台北」，直到辦公室知會體育署此一事件，體育署才以「此網站應係亞洲區（日本）的網站，非台灣活動官網」回覆，並進一步由籃協聯繫日方處理。

陳柏惟指出，目前台灣參與國際運動賽事的「中華台北」名稱已不是令人滿意的稱謂，在本次賽事沒有中國代表隊參與的情況下竟被冠以「中國台北」，更是令人無法接受，呼籲體育署在有限的補助預算下，對資源之配置、補助計畫的執行情況，當負起輔導、監督之責，亦應捍衛台灣主權，朝正名方向前進。

體育主播陳宏宜補充，台灣人在參與國際賽事上仍處於比較辛苦的狀態，為了屈就「國際現實」的結果，不只讓選手、也讓關心體育的台灣民眾感受到一股壓力：到底我們的名字是什麼？向國際解釋國家名稱的責任不應該落在選手身上，遇到矮化的狀況，政府應該主動替選手站出來說明清楚。

藍坤田說明，「3X3.EXE」賽事官方網站名稱誤植，是因為籃協使用翻譯軟體錯誤，昨天晚間官網已正式改正為中華台北，未來會要求相關單位注意是否有矮化的狀況。