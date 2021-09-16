民進黨團力挺陳柏惟撐過罷免危機　蔡易餘點出國民黨政治意圖

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，民進黨秘書長林錫耀15日表示，民進黨將採取尊重、支持的態度，也會判員參與台灣基進的相關會議。對此，民進黨立法院黨團副幹事長蔡易餘表示，國民黨用政治角度意圖拉下陳柏惟，民進黨會繼續支持陳柏惟度過罷免難關。

陳柏惟罷免案將於10月23日舉行投票，林錫耀15日在中常會談及罷免案議題時，表態民進黨將採取尊重、支持的態度，近日也會基於協助的立場，派員參與台灣基進的相關會議。

民進黨立法院黨團16日上午召開輿情回應記者會，蔡易餘受訪時表示，陳柏惟雖然是基進黨，但是看到他在立法院前兩個會期的表現，「都是最優秀，可以說是優秀立委」，這麼優秀的立委，就應該在立法院繼續發揮。

蔡易餘指出，陳柏惟每天都會回台中做地方的基礎服務，所以這麼打拚的立委，就應該讓他繼續在台中為人民服務，但是看到國民黨竟然用政治角度，意圖把陳柏惟拉下來，「他們想要拉下陳伯維，是因為某人在後面準備參與接下來的補選」。

蔡易餘批評，國民黨只是為了爭位子，相信台中人是很明理的，「知道好立委就是要留在地方」，而民進黨也會繼續支持陳柏惟，讓他可以挺過這次的罷免難關。