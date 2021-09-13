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罷免投票還剩40天！刪Q行動會成功？　民進黨嗆：絕對罷不成

▲▼陳柏惟表示，即日起放下顏家和選民一起向前走 。（圖／陳柏惟提供）

▲刪Q行動會成功？民進黨：絕對罷不成 。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

「刪Q行動」下月23日投票，前國民黨立委顏寬恒近日突宣告將加入罷免台灣基進黨立委陳柏惟「刪Q行動」，外界認為此舉對陳柏惟將是一大衝擊。但陳柏惟也反批顏寬恒「選擇抹黑老路」、「霸凌自己」，雙方空戰開打。對此，台中市民進黨部主委李天生表示，絕對罷不成。

民進黨台中市黨部主委李天生今天表示「絕對罷不成」，他指出，民進黨從9月初至今已經辦過多場說明會，「鴨子划水」慢慢前進，大家對於出面投反對票的意願都很高。李天生也提到，顏寬恆也知道罷免氣氛不利於他，才會出面當志工，讓刪Q更浮上檯面，拉高罷免聲量。

民眾黨台中市黨部主委張仲翹則透露，目前看來罷免案藍綠雙方是55波，民眾黨對刪Q持中立態度，並不會動員或反動員，但民眾黨持續深耕，黨部主任、副主任等都陸續到位，近來也頻頻至海線探詢在地民眾意見，老人家認為顏家服務相當不錯，但年輕人也認為，陳柏惟關心在地事務，常看到陳柏惟身影。

但張仲翹強調，刪Q行動不僅是國民黨主席黨選後第一站，也被視為「下屆台中市長前哨戰」，對於藍綠版圖消長相當重要，但選民還是要思考哪一位才是更關心在地議題，例如疫苗、龍井肺腺癌能否改善、空汙等。

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