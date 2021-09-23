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16天打完3萬2700劑學生BNT　新竹市疫苗覆蓋率將破6成

▲BNT、疫苗、注射、接種、學生。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市學生BNT今日首開打，預計3萬2千多名學生將於16天內完成接種。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市校園BNT疫苗今開打，竹市五大院所，包含新竹台大醫院、新竹馬偕醫院、新竹國泰醫院、國軍新竹空軍醫院與南門醫院攜手，由專業醫療團隊進駐29所國、私立中學(含少年之家) ，消防局每校派駐救護車，即日起至10月8日，預計16天內為3萬2701名學生接種疫苗，屆時全市疫苗覆蓋率將超過6成。

新竹市目前疫苗覆蓋率為53%，這一波學生BNT將為29所國、私立中學(含少年之家) ，共計3萬2701名學生接種，預計16天內完成，屆時，新竹市疫苗覆蓋率將超過6成。

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由於BNT疫苗每次僅須抽取0.3CC，且須加入食鹽水稀釋，為避免在施打區匆忙，無法精準抽取疫苗，此次衛生局也安排設置「配藥區」，由配藥護理師統一配置疫苗，再分發至施打區，不止抽藥更能專注，也可加速注射流程。

▲BNT、疫苗、注射、接種、學生。（圖／新竹市府提供）

▲由於BNT疫苗每次僅須抽取0.3CC，且須加入食鹽水稀釋，本次衛生局也特別設置「配藥區」，統一抽藥、加速流程。

衛生局表示，竹市校園BNT疫苗即日起開打，依據校方課程調整、五大醫院醫護人力，每天將有3至6所學校進行疫苗接種，每300名學生配備一組醫護，各校也有救護車進駐，平均每天約2千多名學生接種疫苗。

教育處也提醒，疫苗施打需仰賴家長「關心」、學校「細心」及院所「用心」，各校已調整課程型態，減少激烈運動課程。學生若有不舒服狀況可請「疫苗假」，以三天為限，不列入出缺席紀錄，家長如有照顧孩子需求，亦可申請防疫照顧假。

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