今、明電話預約！北市開放「75歲↑非設籍長者」打第二劑AZ疫苗

▲北市9月23日下午1時30分起，開放75歲以上非設籍長者、65歲以上原住民施打第二劑AZ疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府9月10日啟動，設籍北市、曾接種過第一劑AZ疫苗的75歲以上長者，可開放預約第2劑AZ疫苗。事隔約2週，台北市副市長蔡炳坤表示，23日下午1時30分開放非設籍北市、曾接種第一劑AZ疫苗的75歲以上長者，可打電話至各行政區公所電話預約第二劑AZ疫苗，提醒長者們不要忘記。

蔡炳坤23日表示，目前台北市正在幫設籍北市的75歲以上長者施打第二劑AZ，但有一些長者住在台北市，卻沒有設籍在台北市，以及65歲以上原住民，現在北市府也開放幫助各位做電話預約接種，時間為9月23日下午1時30分至5時，以及9月24日上午8時30分至中午12時，可致電給各行政區的區公所登記，會由相關人員安排。

▲台北市副市長蔡炳坤。（資料圖／北市府提供）

蔡炳坤提及，此次接種時間為9月25日一整天，區公所會安排電話預約者到各個醫療院所去接種，也再一次拜託里長、鄰長們，若里民是75歲以上長者，或65歲以上原住民，儘管沒有設籍在北市，但只要住在台北市，且第一劑AZ也在台北市接種，就可以進行電話預約。

【未設籍北市75歲以上長者／65歲以上原住民，開放施打第二劑AZ疫苗】

預約時間：

9月23日13：30至17：00

9月24日08：30至12：00

預約對象：

未設籍北市75歲以上（1946年12月31日前出生）

原住民65歲以上（1956年12月31日前出生）

且已於7月9日前於台北市施打第1劑AZ長者

電話預約專線如下圖。