「新冠將變得像普通感冒」　AZ疫苗女爵：病毒不太可能更致命

▲牛津大學教授吉爾伯特（Dame Sarah Gilbert）。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合外電報導

參與英國AZ疫苗研發的牛津大學教授吉爾伯特（Dame Sarah Gilbert）女爵表示，新冠病毒不太可能變異成更致命的毒株，未來將變得和普通感冒（common cold）一樣，但疫苗接種仍是遏制未來流行病的關鍵，為下一場流行病做好準備，至關重要。

綜合太陽報、inews等外媒報導，吉爾伯特認為新冠病毒在人群中傳播的同時，致命性往往會跟著降低。此外，她也說，新冠病毒即便在未來又出現新變異株，也不會具備全面性疫苗逃脫能力，因為病毒株變異程度有限，一旦棘突蛋白變化太大，就無法產生相互作用進入人體細胞。

「沒有理由認為，我們將遇見更致命的新冠病毒」，吉爾伯特向皇家醫學會（Royal Society of Medicine）透露，人類歷經多場感染冠狀病毒的疫情，新冠病毒也將成為其中之一，「如今的問題在於，我們需要多長時間才能達到那裡，以及在這段時間我們要採取什麼措施來管理控制。」

但吉爾伯特表示，新冠病毒仍是種具備傳染性的病毒，疫苗接種是遏制未來任何流行病的關鍵，且為下一場流行病做好準備至關重要，避免疫情擴散多國。