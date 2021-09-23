快訊／台中高中生今起開打BNT　3學生身體不適送醫

▲台中高中生開打BNT，明道男學生胸悶送醫 。（圖／翻攝GOOGLE街景）



記者鄧木卿、游瓊華／台中報導

台中市今起進行高中生接種BNT疫苗作業，10所高中職共計1萬多人接種疫苗，但上午傳出明道中學有男學生打完後胸悶不適送中山附醫治療，另慈明高中也有女學生換氣過度送醫。此外，大里高中也傳出有學生不適送醫，至於是否與疫苗相關，還要進一步釐清。

今天包括台中家商（進修部）、台中一中、文華高中、豐原高中、忠明高中（高中部）、大明高中、大里高中（高中部）、明道中學（高中部）、霧峰農工及慈明高中（高中部）等10校。

[廣告]請繼續往下閱讀...

慈明早上校長文宏達視察，秩序良好，有幾人暈針，一人冰敷後狀況好轉，但有一名女學生換氣過度送醫。

教育局表示，依目前排程，高中係安排今天起至10月8日止施打，國中生則是安排於自明天起至10月8日止。

此外，教育局也提到，市府已訂有「校園疫苗施打緊急應變SOP」，學生倘於接種疫苗後產生立即性過敏反應或不良反應，由現場醫護人員立即進行醫療處置，倘經醫護人員評估須送醫，由校方聯繫119並通知家長，同時校方應派員陪同就醫；另倘學生係屬暈針，則由現場醫護人員立即進行醫療處置，現場留觀確認無異常後再離開，並請導師或任課老師持續注意學生健康狀況。