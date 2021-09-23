　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／台中高中生今起開打BNT　3學生身體不適送醫

▲台中高中生開打BNT，明道男學生胸悶送醫 。（圖／翻攝GOOGLE街景）

▲台中高中生開打BNT，明道男學生胸悶送醫 。（圖／翻攝GOOGLE街景）

記者鄧木卿、游瓊華／台中報導

台中市今起進行高中生接種BNT疫苗作業，10所高中職共計1萬多人接種疫苗，但上午傳出明道中學有男學生打完後胸悶不適送中山附醫治療，另慈明高中也有女學生換氣過度送醫。此外，大里高中也傳出有學生不適送醫，至於是否與疫苗相關，還要進一步釐清。

今天包括台中家商（進修部）、台中一中、文華高中、豐原高中、忠明高中（高中部）、大明高中、大里高中（高中部）、明道中學（高中部）、霧峰農工及慈明高中（高中部）等10校。

[廣告]請繼續往下閱讀...

慈明早上校長文宏達視察，秩序良好，有幾人暈針，一人冰敷後狀況好轉，但有一名女學生換氣過度送醫。

教育局表示，依目前排程，高中係安排今天起至10月8日止施打，國中生則是安排於自明天起至10月8日止。

此外，教育局也提到，市府已訂有「校園疫苗施打緊急應變SOP」，學生倘於接種疫苗後產生立即性過敏反應或不良反應，由現場醫護人員立即進行醫療處置，倘經醫護人員評估須送醫，由校方聯繫119並通知家長，同時校方應派員陪同就醫；另倘學生係屬暈針，則由現場醫護人員立即進行醫療處置，現場留觀確認無異常後再離開，並請導師或任課老師持續注意學生健康狀況。

►爐烤牛排吃到飽只要XXX元！

ET快訊
後悔想改領紙本五倍券？「這類人」有機會跳車
鴻海子公司工程師確診　6名密切接觸者採檢出爐
前AV女優慘收台北餐廳！　消失7年近況曝光
第三波超強水逆來了！　「5星座」是重災戶
北市開放打第二劑AZ疫苗！　今、明電話預約
女星直播胸罩不慎彈開　「奶子全露」秒變18禁　
Google「好市多」驚見假官網！　秒被盜刷9000元
楊實秋兒子GG了！　激戰17歲高中女下場慘

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／BNT再爆好消息　德國經辦處長：下批很快就會到台灣

數位共同綁定「1類人想跳車」有得救！改領五倍券紙本　時間曝光

日式糰子控快搶！全聯「限定神物」買1送1　網屯爆：用煎的就行

快訊／彰化校園BNT首日爆6不適4送醫　血壓降飆汗+喉嚨卡+皮膚癢

疫苗假襲捲台南！1360人接種BNT　逾500人請休3天：身心不適

16天打完3萬2700劑學生BNT　新竹市疫苗覆蓋率將破6成

快訊／台中高中生今起開打BNT　3學生身體不適送醫

一張圖秒懂女大生車禍重度毀容　她天天哭！全臉重建+電眼獲新生

屏東縣青少年BNT疫苗開打　同意施打率超過9成2

BNT疫苗校園開打　屏東潮州高中2女學生暈針

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

蕭敬騰登百層高樓《披星戴月的想你》　中秋熱唱坐擁《星辰大海》美呆了

「黑狗兄，一路好走」陳美鳳淚崩送龍劭華　《美麗人生》片場最後1句話：我隨時Stand by

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

快訊／BNT再爆好消息　德國經辦處長：下批很快就會到台灣

數位共同綁定「1類人想跳車」有得救！改領五倍券紙本　時間曝光

日式糰子控快搶！全聯「限定神物」買1送1　網屯爆：用煎的就行

快訊／彰化校園BNT首日爆6不適4送醫　血壓降飆汗+喉嚨卡+皮膚癢

疫苗假襲捲台南！1360人接種BNT　逾500人請休3天：身心不適

16天打完3萬2700劑學生BNT　新竹市疫苗覆蓋率將破6成

快訊／台中高中生今起開打BNT　3學生身體不適送醫

一張圖秒懂女大生車禍重度毀容　她天天哭！全臉重建+電眼獲新生

屏東縣青少年BNT疫苗開打　同意施打率超過9成2

BNT疫苗校園開打　屏東潮州高中2女學生暈針

溯溪遇暴雨溪水暴漲！3男驚險受困7小時　警消摸黑救下山

罹癌割舌保命！金庸男星60歲出家出櫃 近況曝❤台灣舞蹈家男友交往史

地方老大每周來家裡收保護費　搏感情3個月「超派哈氣」笑翻網

隔壁狗一直對她笑！　抬頭發現是「家裡怕生胖狗」找陌生人討摸

婦忘記已搬家　回舊宅「完全清空」急報警尋夫

快訊／邱臣遠要求為3+11下台負責　蘇貞昌力挺陳時中「這是不對的」

立陶宛「建議」把陸製手機丟掉　小米：從來不來審查用戶通訊

南港新地王！每坪513萬元　華固搶下昆陽站旁875坪土地

失眠婦戴面罩吸藥上床...手握吸入器猝死　麻醉名醫被起訴

中學宿舍「夜店」式收費　「女生免費」男生年繳2.1萬一間住24人

生活熱門新聞

離婚改娶前妻妹　人夫怒她交新歡

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

秋分到！新颱最快明誕生大迴轉路徑曝

怕變姐夫地上紅包沒人撿！2天後被年輕男帶走

「7天零確診了」原因曝　醫分析解除二級機率

全台姓氏統計數據曝　第1果然是他們！

五倍券成功綁數位！他1原因「後悔了」

國旅券中獎率曝　好食券名額剩一半

她綁定郵局VISA金融卡曝：漏這動作不能用

醫大生打2劑莫德納患心肌炎　曝2症狀

第三波超強水逆「5星座＝重災戶」慘了！

五倍券綁定驗證碼遭一鍵破解　PTT集體傻眼

館長怒嗆純情工程師：給20萬處理妹子幫「吸膿」

更多熱門

相關新聞

即／彰化校園BNT首日爆6不適4送醫　血壓降飆汗

即／彰化校園BNT首日爆6不適4送醫　血壓降飆汗

彰化縣今天起為12歲-17歲學生注射BNT疫苗，上午由田中高中的高中部學生率先接種，至中午已有5名學生感到身體不適，其中一名有一名男學生因心跳加速，感到頭暈，留觀30分鐘後仍未見改善，送到醫院觀察。

竹市3萬2700學子開打　16天後疫苗覆蓋率破6

竹市3萬2700學子開打　16天後疫苗覆蓋率破6

屏東BNT疫苗開打　同意施打率超過9成2

屏東BNT疫苗開打　同意施打率超過9成2

BNT疫苗開打　屏東潮州高中2人暈針

BNT疫苗開打　屏東潮州高中2人暈針

宜蘭BNT國中生第一針：怕副作用

宜蘭BNT國中生第一針：怕副作用

關鍵字：

台中BNT

讀者迴響

熱門新聞

8歲童吃零食　20分鐘後眼球溶解

夜間跑廁所超過2次快就醫

劉真離世1年半…辛龍22日準時發文！網一看鼻酸

全聯買到「隱藏商品」！她回家一擺美翻

學生愛遲到　25歲師脫口罵：蘑菇

KID放閃正牌女友！東區妹仔「下衣失蹤」美腿辣翻

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

連千毅正宮難得火辣現身！

小彬彬羊肉爐副業失敗「轉行當CEO」營收每月破百萬

離婚改娶前妻妹　人夫怒她交新歡

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

3歲女童被鎖車內！中秋節當天活活悶死

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

校花級女星床戰「突遭男友甩巴掌」

更多

最夯影音

更多
龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走
當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面