「7天零確診了」原因曝　醫分析解除二級機率

記者陳俊宏／綜合報導

22日新增1例本土，是在新北市。衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，新北這一例是舊案，因此也等於是零確診，上一例全台新近感染是9月15日的桃勤清潔員，等於已是7天零確診；如果達成14天零確診，下一步台灣防疫要怎麼走？

沈政男22日在臉書說，顯然，因為疫苗覆蓋率仍無法快速拉抬，再加上Delta實在刁鑽，恐怕二級警戒短期內不會解除，餐廳內用指引亦然，這兩個目前最重要的社區防線如果都不能動，其他解封空間其實十分有限了。

沈政男指出，行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中在立法院說，雖然只有一劑覆蓋率，台灣還是做到了零確診，意思是這樣的施打政策不只沒錯，還促成了零確診。

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▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



沈政男認為，「錯了！台灣達成零確診跟疫苗一點關係也沒有！台灣即使沒打任何一劑疫苗還是可以零確診，這點由Alpha早在疫苗覆蓋率很低就達成新增個位數，以及幾波Delta群聚都被社區防線圍堵可資證明（6月屏東、桃園某高中與新北某幼兒園都幾乎沒打疫苗）。」

沈政男表示，陳時中又說「5月疫情是多條平行傳播鏈」，讓他想問證據何在？他說，雖然尚未抓到華航群聚與萬華群聚的直接關聯，但也不能因此就說彼此是平行傳播鏈，道理很簡單，斷掉的傳播鏈不等於平行傳播鏈，很可能只是當中的虛線尚未填補起來。

沈政男說，「3+11」是不是破口，如果不去查華航群聚與萬華群聚的電信足跡交集，將會成為懸案，而在野黨根本不可能查得到，只能等待政黨輪替以後了。

指揮中心說明，22日新增1例本土病例（案16263），為30多歲女性，因曾接觸確診個案（案16146、案16157），於9月7日匡列為居家隔離，9月20日進行隔離期滿前採檢，於22日確診；個案隔離期間無症狀，亦無接觸他人，故無匡列接觸者。

►本文獲得沈政男醫師授權。