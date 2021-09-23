WHO通報新增確診持續減少　全球疫苗施打逾「60億劑」

▲全球施打超過60億劑的疫苗，新增病例通報持續減少。（圖／路透）

中央社日內瓦/巴黎21日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的新增確診病例上週持續減少，全球通報新增360萬例，前一週則是400萬例。

美聯社報導，上週新增確診數下降是兩個多月來首次大幅減少，而且是全球各地區的新增確診數都降低，根據世衛組織今天公布的最新疫情更新，兩個地區的新增確診數減幅最明顯，分別是中東減22%與東南亞減16%。

世衛組織另指出，上週死亡病例不到6萬例，減幅7%，雖然東南亞地區通報的死亡病例減少30%，不過西太平洋地區通報增加7%，最早在印度發現的Delta變異株目前已蔓延至185國，全球各大洲無一倖免。

世衛組織也調整了「需留意變異株」（variant of interest）清單，即據信可能會造成大流行病毒株。

世衛組織說，持續追蹤Lambda與Mu，這兩個都是源自於拉丁美洲的病毒變異株，不過尚未造成全球大流行，世衛組織先前曾說，在所有遭到Delta肆虐的國家，此變異株已成為主流病毒株。

法新社報導，截至格林威治標準時間22日9時30分（台灣時間22日17時30分）的官方統計數據顯示，全球施打疫苗劑量已超過60億劑。

由於只花了29天就達到了第6個10億劑，幾乎與30天達到第4個10億劑和26天達到第5個10億劑不相上下，顯示疫苗接種行動逐漸上軌道。 至於第1個10億劑疫苗，則是費時140天才注射至人體內。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘