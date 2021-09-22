外洩文件：武漢科學家曾想放「冠狀病毒」到蝙蝠洞　預防傳染人類

▲一份外洩的文件顯示，武漢病毒研究所的科學家，曾想放冠狀病毒的蝙蝠洞。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

一份外洩的文件顯示，武漢的科學家在2018年提出一份申請補助計畫，打算將冠狀病毒的奈米級顆粒，透過空氣傳播的方式，釋放到蝙蝠洞內，認為用這樣的方法，可以預防將疾病傳染給人類。相關內容引發國際媒體關注，包括《泰晤士報》（ The Times ）、《每日電訊報》（The Daily Telegraph）、每日鏡報 （Daily Mirror）等媒體報導。

綜合外媒報導，一份新外洩的2018年文件內容稱，計畫向中國雲南蝙蝠洞的蝙蝠，釋放含有蝙蝠冠狀病毒「新型嵌合刺突蛋白」的可穿透皮膚微粒，為此提案撥款。

這份文件的來源來自一個由世界各地科學家組成的 Covid-19溯源網路調查小組Drastic，該組織聲稱有不願意透露姓名人士，向他們舉報這些資訊，希望能夠注意。

▲當時的計畫認為，透過空氣釋放的冠狀病毒顆粒給蝙蝠，可以預防傳染給人類。（示意圖／達志影像）



Drastic 組織還聲稱，美國「生態健康聯盟」（EcoHealth Alliance）合作研究「高級和危險」的人類致病性蝙蝠冠狀病毒研究。

這份文件提案請款的對象，是美國國防高級研究計劃局 （DARPA），這項計畫由英國「人畜共患傳染病」專家達薩克（Dr Peter Daszak）所主導，該項提案以"DEFUSE"為代號， 但DARPA拒絕提供資金，不過還是有其他來源的資金。

Drastic 聲稱， DARPA 的拒絕聲明說，達薩克主導的計畫，可能會使當地社區處在危險之中，並且警告達薩克的團隊，沒有正確考慮增強病毒或透過空氣釋放疫苗的危險。

世界衛生組織（WHO）對於病毒大流行的起源，並未排除任何理論的可能性，但在今年2月 WHO與中國專家組成的調查小組表示，病毒「極不可能」由武漢病毒實驗室進入人群。

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