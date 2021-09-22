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全台第一針BNT是她！桃園正妹高中生椅子上顫抖　挨針變臉吐一句話

記者趙蔡州／綜合報導

BNT疫苗22日正式開打，首波鎖定12至18歲學生族群，其中全國第一位接種BNT疫苗的學生，為桃園大園高中一年級的徐姓女學生。據悉，桃園市預計2周，就可以完成全市13萬名學生施打，覆蓋率達到97％。

大園高中22日總計有1427名高中生接受施打，其中「全國第一針」為就讀該校西班牙語系一年一班的徐姓女學生，在椅子上等待時，表情相當緊張，也表示會害怕打針時的疼痛，面對媒體詢問「會不會很期待」立刻搖了搖頭。

她得知自己可能是「全國第一針」時，表情相當驚訝，因為她的號碼是6號，沒想到意外變第1位接種者，在醫護人員下針的瞬間，也脫口喊出「不會痛唉」，顯得相當驚喜，接種後也坦言「感覺很安心」。

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有女學生表示，有一點擔心接種後的副作用，但目前還不打算請疫苗假，家人也覺得有施打疫苗「會比較安全」。現場也可以看見，有學生在等待接種時，表情顯得相當緊張，擔心副作用或當下疼痛感，不過接種完後都表示相當開心。

▲▼BNT全台第一針打了！桃園女高中生露手臂　神情超淡定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲全國第一位接種BNT疫苗的學生，為桃園大園高中一年級的徐姓女學生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市長鄭文燦22日也到大園高中視察施打作業，表示桃園總共有95%的學生選擇在學校施打，加上在診所施打的，覆蓋比例高達97％，預計2周就可以完成全市13萬名學生施打。

他表示，針對國中生、高中生的接種，市府除了有做衛教，宣導疫苗接種的注意事項外，若有學生接種後身體不適，應該立刻向學校反應，請疫苗接種假一到三天，不算曠課。

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