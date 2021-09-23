Delta奪3命　台男發病1個月「瑞德西韋搶救」無效亡

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心22日公布新增1例本土個案以及6例境外移入，確診個案中新增1例死亡，為案16004的本國籍在越南工作男性，經瑞德西韋治療，仍在染疫後1個月離世，是國內第3起Delta死亡個案，另外2案分別是屏東群聚的案14816，以及先前境外移入的案16067。

▲台灣近日雖然曾連續數天本土零確診，但專家認為還是不能放鬆警惕。（示意圖／記者李毓康攝）

關於案16004，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞22日說明，該案是本國籍在越南工作男性，8月6日自越南入境，8月17日出現發燒、喉嚨痛症狀，8月18日檢疫期滿前採檢，確診後收治住院，住院時因為本身有糖尿病、肺炎等狀況，經瑞德西韋治療仍無法脫離險境，最終在9月20日因多重器官衰竭過世。

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羅一鈞表示，案16004基因定序屬於Delta，國內目前本土、境外感染Delta死亡個案共有3案，分別是屏東群聚的案14816，先前境外移入的案16067，以及22日公布的案16004。

國內首例感染Delta死亡的個案是屏東群聚案中的果農妻子（案14816），羅一鈞曾在7月22日的記者會上分析病況，果農妻子本身有慢性糖尿病、高血壓病史，6月27日出現腹瀉，因為家中其他人確診，她經採檢後住院，後來因為併發肺炎呼吸衰竭，肺炎嚴重而過世，病程和非Delta病毒個案沒有不同。

而第2例Delta死亡個案是菲律賓籍60多歲男性（案16067），指揮中心在8月29日的記者會上說明，案16067於8月26日出現發燒症狀，8月27日入境我國後即送醫採檢確診，並於同日死亡。