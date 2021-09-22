台南疫情87天+0　黃偉哲：台南力挺蓮霧、釋迦

▲台南市長黃偉哲指出，除籲請市民朋友中秋連假過後多注意身體健康狀況外，台南將力挺蓮霧、釋迦等農產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，台南疫情87天+0，中秋連假很多人來台南，為避免造成隱形傳播鏈，市民朋友們如果有身體不適的、呼吸道症狀的，不要以為是感冒或流感，如懷疑就來做一個居家快篩，此外，台南市將力挺蓮霧、釋迦。

黃偉哲指出，從9月21日的中秋連假最後1天開始起算14天，市府都會提高警覺，如果未來的14天都沒有新的確診病例在台南發生，那我們可以說是比較相當程度地度過了這個危險期，因此在連續假期就如同當初在端午節連假過14天，我們都是在過14天之後才感稍微可以說是比較安全，所以接下來的14天我們都是非常地戒慎恐懼，希望大家都能平安，因此不管是環境的清消清潔，或者是社區的監測，都會讓防疫志工們提高警覺，避免產生社區任何的病例發生。

黃偉哲說，因中秋連假4天清出8.5噸的垃圾，還有有人在一些地方施放鞭炮煙火，造成一些環境問題，也影響到民眾的安寧，總共環保局勸導了225件，開了9張罰單。從這裡可以看到連放個煙火都有人不守規定了，那一些相關的烤肉、防疫規定，還是有人會拋諸腦後，衛生局、環保局看到當然會去開罰，如果沒有看到的角落，坦白講就有一些風險性了，所以市民朋友們提高警覺，發現身體不適趕快做快篩，如果快篩是陽性的趕快做PCR，PCR如果是陽性的趕快就醫，這個疾病如果不就醫不會自己消失的，那不就醫的話，你的家人朋友親朋好友也陷於危險的境地，所以還是請各位多注意。

黃偉哲說，台南將力挺蓮霧、釋迦，因中國禁止進口，他認為我們高品質水果受到這樣不公平的對待，所以市府全力來支持，那也呼籲大家，希望大家都來對蓮霧、釋迦都能多多食用，多多地購買。

台南市衛生局長許以霖說，台南市學生數符合資格12歲到18歲可施打BNT疫苗總共92943位，預計9月22日到10月8日，對台南市116間學校136場次進行施打，市府盡量安排在中午過後，因為早上可以觀察學生的狀況，另外是下午要安排靜態課程，隨後2周也盡量安排活動不激烈的課程，如果學生有不舒服的，包含接種當天可以請3天的疫苗假，他也再三地跟家長還有學校提醒，要注意一下學生接種後的狀況，尤其是28天內假設預防這些有心肌炎或心包膜炎的症狀發生的話，要趕快送醫。黃偉哲市長也請師長多小心觀察一下我們自己的學生。

對於BNT疫苗施打殘劑，衛生局長許以霖說，因為BNT是1瓶6劑裝，所以最多當天的剩餘量是5劑而已，根據中央疫情指揮中心的規定，在校園接種BNT的剩餘劑量施打對象優先順序如下：第一個是具醫生證明不得施打其他疫苗的學校人員接種第一劑；第二個是任職於身心障礙班或資源班的教室接種第一劑；第三個是學校人員；所以其實當天最多只有5劑的剩餘劑量，我們根據中央疫情指揮中心的規定會安排學校人員去施打。