台南關廟國中開打BNT　1暈針1呼吸急促送保健室觀察

▲台南首波校園BNT施打，關廟國中傳2學生身體不適送保健室觀察，幸無大礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南首波校園BNT施打，22日在慈濟高中和關廟國中下午1時開打，預計有1392人施打疫苗，關廟國中打疫苗時，發生三年級1名女生同學，施打後出現頭暈想吐現象的「暈針」現象，另一個三年級男生同學，則是頭暈血壓偏低「呼吸急促」，經送保健室休息觀察，身體狀況逐漸恢復，尚無大礙。

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台南市校園BNT疫苗於22日下午1時開打，慈濟高中（1000人）丶關廟國中（395人）在校內接種疫苗，台南市衛生局21日提醒即將接種BNT疫苗的青少年朋友，接種疫苗前一日不要熬夜，接種當日穿著寬鬆短袖，並確認身體是否有任何不適情形；如有不適，建議待病情穩定後再接種。

關廟國中下午1時同步開始施打BNT疫苗，但卻傳出有2名學生施打後發生身體不適情況，經送保健室休息處理後，2名學生身體狀況逐漸恢復正常。現場關廟衛生所護理長劉俞琳指出，這2名學生疑為「暈針」及「呼吸急促」現象，經在保健室休息後，身體健康逐漸恢復正常，待醫師再作評估確認後再讓學生離去，不過會提醒家長多注意其健康狀況，下次打疫苗則建議直接前往醫院施打，如發生身體不適現象，醫院可以馬上處理。

▲關廟衛生所護理長劉俞琳指出，這2名學生疑為「暈針」及「呼吸急促」現象，經在保健室休息後，身體健康逐漸恢復正常。

台南市衛生局指出，台南BNT疫苗校園預計施打116間學校、136場次，符合施打對象為92943人，有意願接種學生數為86162人，比例占92.7％，其中有2063人選擇到合約院所接種，預計在10月8日前施打完畢，若學生感到不適，可請3天疫苗假。