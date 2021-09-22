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關懷BNT疫苗首批校園接種　黃偉哲前往慈濟高中視察接種狀況

▲台南市長黃偉哲前往安平區慈濟高中，視察首場BNT的接種情況，關心學生接種後的情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲前往安平區慈濟高中，視察首場BNT的接種情況，關心學生接種後的情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市校園22日首批施打BNT輝瑞疫苗，台南市長黃偉哲午後親自到安平區慈濟高中視察首場BNT的接種情況，除了關心學生接種後的情形也感謝慈濟基金會幫忙購置疫苗。

▲台南市長黃偉哲前往安平區慈濟高中，視察首場BNT的接種情況，關心學生接種後的情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，BNT疫苗是國內唯一可以施打於18歲以下的疫苗，而中央CDC也優先安排12-17歲施打，同學們每天密集在一起上課，下課後也要跟其它人相處，很需要建構保護力，希望同學們趕快施打，早一天施打就早一天有保護力，如果施打後有任何不適或是不舒服的，也請即時通知醫護人員跟老師處理。

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黃偉哲說，感謝慈濟基金會不僅關懷全球，也照顧台灣，動員全世界的師兄姐募捐，向德國原廠採購BNT疫苗，而且慈濟還提供靜思堂、學校與園區場地供台南施打疫苗，也主動興建篩檢站、提撥防疫物資給市府，在暑假時還提供生活箱給經濟弱勢市民，能在疫情中展現上人的大愛精神，非常令人敬佩。

▲台南市長黃偉哲前往安平區慈濟高中，視察首場BNT的接種情況，關心學生接種後的情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲視察接種場地，發現慈濟高中的接種場地不僅通風、舒適且動線很流暢，並有安排休息區，讓學生施打後能休息30分鐘，隨時觀察身體狀況，黃偉哲到訪並與學生輕鬆互動，大大的降低了學生的焦慮。

衛生局表示，台南市BNT疫苗預計校園要施打141場，12-17歲有意願接種學生數總計92030人；有意願於校園集中接種的比例佔97.6％，另有2063人選擇至合約院所接種。接種當天皆會安排醫護人員或緊急救護員（EMT）於接種現場待命，也提醒家長，於青少年子女接種BNT疫苗前詳閱接種須知，接種後也務必持續觀察孩子身體狀況。

▲台南市長黃偉哲前往安平區慈濟高中，視察首場BNT的接種情況，關心學生接種後的情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前台南市規劃原則會盡量安排在中午過後施打，希望師長在早上觀察過學生狀況，以及學生自我評估狀態後再施打，下午安排靜態課程，隨後兩週儘量安排活動不激烈的課程。此外因為疫苗可能會發生的副作用，也提供學生含接種當天共3天的疫苗假，且不列入出缺勤紀錄，而家長也可請防疫照顧假。

▲台南市長黃偉哲前往安平區慈濟高中，視察首場BNT的接種情況，關心學生接種後的情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局許以霖局長表示，根據臨床試驗顯示，BNT疫苗接種第二劑之副作用發生比率高於第一劑，可能出現頭痛、腹瀉、關節痛、肌痛、注射部位疼痛腫脹、疲勞、畏寒、發燒及噁心，通常輕微並於數天內消失；如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速等不適症狀，或接種後28天內出現急性和持續性胸痛、呼吸急促或心悸等疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗缺勤紀錄，而家長也可請防疫照顧假。家長若有相關疑慮可撥打通知衛生局防疫專線06-2880180洽詢。

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