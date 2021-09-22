台大女嫌中興男友沒出息！律師：上進不是不好但重點是「這個」

▲原PO考上台大，認為只考上中興大學的男友不上進。（圖／記者張一中攝）



實習記者陳妙津／綜合報導

一名考上台大的女網友表示，男友因不願考指考，只錄取中興大學，讓她感到很丟臉，痛批男友沒出息不上進，最後向對方提出分手。貼文引發網友論戰，也釣出台大教授葉丙成回覆「人生不是贏在18歲就好」，反被她回酸「站著說話不腰疼」。律師林智群則表示，上進不是不好，重點是「你的目標在哪裡」，而且「上進」的結果也有分好幾種，「美好的人生，是自己定義的。」



林智群在臉書發文直言，「上台大這種全世界排名100多的學校，說男生上全世界排名幾百的學校不上進，那就跟口袋裡有100元，罵口袋只有50元的人，說你怎麼不跟巴菲特看齊一樣。」



他表示，上進不是不好，重點是「你的目標在哪裡？」如果不知道自己未來要做什麼、想做什麼，一直往前跑，你是要跑到哪裡去啊？



林智群說，「上進」的結果，大概是幾種，「一種是當學者，做學問，一種是考上公務員，領死薪水，最後一種是把學歷弄得漂漂亮亮，當人家的員工，這些出路是穩定，但大家就是混口飯吃而已。」



他認為，「美好的人生，是自己定義的，有人喜歡跑很快衝第一名，有人喜歡慢慢走看風景，所謂的上進，也許只是小老鼠在滾輪裡面一直跑，你以為有往前，每天都有進步，其實你只是在原地打轉自我滿足而已。」



其他網友看後紛紛表示，「台大又怎樣？出社會後會做事才是真本事！人生還很長，爭這些小鼻子小眼睛的東西幹嘛？」「學歷不是一切，等工作後有什麼成就再來嘴。」「台大的學歷不錯，但踏出校園後，不一定都會是人生勝利組，人的一生充滿很多變數的。」「早點看清，早點分手，很好很好。」「很多成功人士都是怪咖，沒在跟一般人擠窄門的。」