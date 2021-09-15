台大辦線上開學典禮　管中閔送一首歌：要新生野一點、有破壞力

▲台大今日辦線上開學典禮。圖為台大校長管中閔 。（圖／台灣大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學今（15日）首次舉辦線上開學典禮。典禮上校長管中閔送給新生老王樂隊的《我還年輕我還年輕》，希望所有新生，趁著還年輕，要「野」一點，展現出年輕人不一樣的樣子，不受框架、包袱影響，有新的想法、創造力、破壞力，不要做規行矩步的好學生。

管中閔指出，今年五月開始，疫情變得嚴峻，學校在開學前針對上課方式，宿舍安排，以及校園活動，規劃了各種因應措施，希望同學們能夠正常學習，生活也不會受到太多影響。

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管中閔提到，大學是「轉大人」的關鍵階段。面對這個新階段，大家一定充滿興奮和期待，但也有同學們懷抱著惶恐的心情。教務處過去兩年的新生調查顯示，每年約有4成上下的同學自覺生涯方向並不明確。有些同學不確定主修科目是否就是自己要追求的方向；有些不知道自己未來想要變成什麼樣的人；有人甚至說，即使經過多年學習，他並不知道學習的目的究竟是什麼。這都是許多人感到惶恐的原因。

▲▼台大今日舉辦110年學年度開學典禮，校長管中閔（圖左一）、副校長羅清華（圖右一）與學務長汪詩珮（圖右二）與典禮主持學生一同自拍合照。（圖／台灣大學提供）

管中閔提到，過去兩年間，學校針對「未來大學」進行討論，於去年底發表了「未來大學白皮書」，確立「以學習者為中心的開放式大學」這個改變目標。在未來，同學們可以用更具彈性的方式決定學習方向。你可以遵循主修和輔修規定，也將可以在同一學院不同科系中學習領域專長，或者跨院選擇各種領域專長，然後以「院學士」或「校學士」的資格畢業。在學期間，你們也能申請「探索學習」，在校外或國外探索不同場域的學習和實作經驗，從而確認自己想要追求的方向。這些設計，是希望同學們能不受傳統框架所束縛，拓展學習的光譜，適才適性的發展。

管中閔提到老王樂隊《我還年輕我還年輕》的其中一段歌詞，「在這個世界裡，尋找著你的夢想，你問我夢想在哪裡，我還年輕，我還年輕」。他說，新生現在如此年輕，充滿一切可能，而台大將提供大家更寬廣的學習空間，讓你們找到自己的方向，實現自己的夢想。

管中閔最後祝福新生，希望所有學生，在未來四年裡，重新發現自己，歡喜學習，快樂成長，成長為你們自己希望的模樣。

▲台大今日舉辦110年學年度開學典禮，校長管中閔（圖左一）、副校長羅清華（圖右一）與學務長汪詩珮（圖右二）與典禮主持學生一同自拍合照。（圖／台灣大學提供）