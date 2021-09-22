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唐鳳宣傳五倍券跳舞拍迷因　藍白砲轟看不懂「花1.2億搞大內宣」　

▲▼蘇貞昌提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備質詢 國民黨團議場前記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委費鴻泰（左二）今天直言，看不懂政務委員唐鳳跳舞影片。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

振興五倍券22日開放數位綁定，行政院政務委員唐鳳跳舞宣導的「迷因」影片21日曝光，引發熱議。不過，台灣民眾黨立委蔡壁如今天受訪批評，政府編列1.2億文宣預算宣傳五倍券是做大內宣；國民黨立院黨團總召費鴻泰也直言，「看不懂唐鳳的廣告到底在幹嘛？」

唐鳳在該宣傳影片中召喚數位寶貝，也就是自己扮演的「唐鳳獸」，一旁還有註明擁有「數位綁定」、「網域控制」兩個特殊技能，並唱歌跳舞宣傳五倍券可以綁定了。

不過，蔡壁如今天受訪批評，行政院為宣傳五倍券政策編列1.2億元文宣預算，花納稅人、老百姓的錢做廣告，「（行政院長）蘇貞昌不要忘記了，政府應該照顧所有老百姓，而不是自己來做大內宣。」

費鴻泰說，國民黨團正在了解該預算內容，目前對預算的細節暫不評論，不過，其他立委同事和他兩個兒子，都表示8種加碼券規則太複雜，「實在不願意花時間去了解」。

費鴻泰直言，「我也看不懂唐鳳的廣告到底在幹嘛？」不知道其他媒體記者感受是什麼，大家可以透過街訪了解有多少民眾看懂這支廣告，以及投入的預算是否可以達到振興的效果。

此外，民眾黨團今天上午舉行「境內未解封，境外有變種， 九大券發得心安嗎？」記者會，呼籲政府不該當起行銷公司，拿全國民眾的納稅錢來辦抽獎遊戲，為了挽救支持度、亂撒幣，無視仍在水深火熱的受困產業與民眾，重申「紓困發現金、振興靠疫苗」、「疫苗覆蓋率才是振興強心針」。

▲▼行政院政務委員唐鳳，親自拍攝影音宣傳五倍券數位綁定。（圖／翻攝經濟部影音）

▲行政院政務委員唐鳳，親自拍攝影音宣傳五倍券數位綁定。（圖／翻攝經濟部影音）

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