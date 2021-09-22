葉毓蘭怨五倍券官網「好堵好擠好難懂」：沒想到唐鳳還會出這種包

▲葉毓蘭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

除振興五倍券22日開放數位綁定外，8大加碼券也開放登記，但上午9時一到，官網馬上被塞爆而當機，重蹈去年三倍券覆轍，引發民怨。對此，國民黨立委葉毓蘭22日批評，政府既然有去年三倍券經驗，沒想到政委唐鳳領銜的團隊還會出這種包，逼得大家一個上午都盯著螢幕不斷刷新，情何以堪？她也說，三天後實體五倍券開放預訂，希望不要又看到大家和去年一樣，堵在超商平台前面，「這些經驗，真的一次就夠了」。

針對五倍券官網當機引發民怨，葉毓蘭22日下午在臉書表示，去年的三倍券告訴我們，使用數位綁定的其實佔少數，所以政府還一同加碼了好食券、國旅券、藝fun券、農遊券等八大部會加碼的消費券種一同在今日上午開放登記。

她說，沒想到（或者說，早該想到），在連假後的首個上班日，幾乎全台灣的老百姓都湧進了五倍券的官網作登記，一整個上午系統大當機，各大論壇討論區怨聲載道，甚至官網一度出現無法連入的亂碼，一直到下午才稍微穩定下來，但這些真的是唐鳳無法預料的嗎？

葉毓蘭批評，政府既然已經有了去年三倍券經驗，IT天才唐鳳領銜的科技團隊應該對今年的狀況更有把握，從大數據以及去年的資料去推算今天上午可能的流量以及網站訪問人數，沒想到還會出這種包。

「尤其在推出優惠的當下，應該就要能夠預計搶破頭的情況發生，就如同網購一樣，這種限量商品往往都會有人使用機器人等卡位程式大量點擊，政府卻不去預防或改善規則？逼得大家一個上午都盯著螢幕不斷刷新，情何以堪？」葉毓蘭如此表示。

她也抱怨，「自去年初的疫情以來，我們口罩實名制曾經要排隊、三倍券要排隊、預約登記疫苗要排隊」，彷彿不論線上或線下，只要參與政府以及指揮中心所公佈的政策，都要花上不少時間去登記或領取，沒想到中秋連假堵車剛堵完，回到工作崗位後的第一天也要堵在五倍券的網站上。

葉毓蘭感嘆，很遺憾的是，這並不是百姓「愛堵成性」，而是政府或許過份自信，也錯估了優惠所帶來的人流數量，五倍券的實體券登記也將在三天後開放預訂，希望不要又看到大家和去年同樣地堵在超商平台前面，這些經驗，真的一次就夠了。

文末，葉毓蘭還用Hashtag強調，「好堵好擠好難懂」、「我的台灣pay現在還連不上」。