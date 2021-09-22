唐鳳出事了啦！8大加碼「共同綁定爆BUG」　網哭：藝Fun券被取消

▲藝Fun券共同綁定出現Bug！（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

五倍券暴動上線，除了官網稍早大當機，引發網友怒吼，如今「共同綁定」又出現大BUG，一票網友湧入行政院政務委員唐鳳臉書，表示「如果共同綁定同時綁兩個人以上，會導致藝Fun券只有一個人可以綁到」，希望唐鳳快快出面修正系統錯誤。

數位綁定亂象一籮筐，許多網友求助無門，靈機一動湧入「IT大臣」唐鳳的粉專，可見留言串哀號一片，其中藝fun券綁定有狀況，「我綁定的人，本來有勾選藝Fun券，但是內部BUG，我第一個綁定的人藝放券被取消了，也不能重新勾選，這怎麼辦呢？」「我有加碼券的問題，我用共同登記含主綁定人，共4人，登記藝fun券，可是只有二個人有登記成功，我要怎麼解決呢」「共同綁定有一個bug，藝Fun券是單選按鈕，如果共同綁定同時綁兩個人以上，會導致藝Fun券只有一個人可以綁到」。

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▲唐鳳日前出席五倍券說明會！（圖／記者陳家祥攝）



不僅如此，PTT上也有鄉民崩潰拋問，「好不容易把主綁人跟共同綁定弄好，要去登錄加碼券，結果藝FUN券在選共同綁定的時候，應該要讓人選數位或紙本，可是他的共同綁定人居然是用Radio Buttons寫，選了其中一個人的， 另外一個人的選擇就會清掉，按下確定之後果然只有選中的那個人有綁到藝Fun券，接著系統就不讓人修改了，怎麼有那麼爛的系統啊？」

底下網友也罵爆，「天啊，這樣算成功還是沒有成功」、「哈哈～誰叫你要共同綁定，領紙本部好嗎」、「天才IT大臣寫的系統，你敢嘴」、「我送出去有再次確認，結果只有兩人有，又不給修改，唐鳳出來面對」、「推～快修Bug啊，最想要藝Fun券」。

▼網友崩潰求助！（圖／翻攝PTT、唐鳳臉書）

