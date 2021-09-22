20歲妹剛分手…遭母友人「強吻撲倒」喊：想佔有妳！她掙扎爆哭

▲胡男試圖性侵女性友人的女兒，被法院依性騷擾、強制性交未遂等罪判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名胡姓男子受不在台灣的女性友人之託，前往開導友人的20歲女兒小君（化名），沒想到他竟然趁機摸小君的胸部，甚至將對方撲倒床上試圖性侵，噁喊「想佔有妳」，所幸小君奮力抵抗這才從狼爪下逃脫。胡男事後被依強制性交未遂等罪判刑，仍可上訴。

判決指出，事發時小君與男友分手心情不佳，而小君母親不在國內，只好請胡男代為開導女兒。不料，胡男2019年12月28日與小君相約豆漿店見面後，竟然趁小君傾訴感情問題時，用手碰觸小君的胸部。起初小君想著，胡男應該是不小心的，便不以為意，但胡男又接著用右手碰觸小君的大腿內側及下體，她這才驚覺有異趕緊出手揮開。

同日上午10時30分許，胡男載小君買完感冒藥後，把人載到他的租屋處內，孰料，2人才剛進屋內，胡男竟雙手抱住小君的頭部，2度強吻小君嘴巴，又將小君撲倒在床上，小君見狀大感不妙，手腳並用抵抗，胡男這才停手，並稱「感冒吃完藥好好休息，不會再弄妳」。

但胡男一見小君躺在床上休息，竟又將人壓制，還伸手想脫掉小君的褲子、衣服。小君嚇得奮力抵抗並狂哭，胡男見狀起身質問小君「所以妳不想跟我做愛？」，小君回答，「我不想」，胡男聽了回稱，「對不起，但是我喜歡妳，想佔有妳」。

小君離開胡男租屋處後，隨即聯繫母親、友人，告知發生的事情，並在同日下午4時許前往警局報案。胡男在法院審理時，矢口否認犯行。

台中地方法院勘驗各項事證後，認為胡男只為了逞個人私慾，就對小君性騷擾、強制性交未遂，顯然不尊重小君的身體自主權利及感受，且犯後砌詞否認犯行，無有愧色，導致小君身心受有創傷，至今又沒有跟小君和解，賠償小君，最後依照性騷擾罪將胡男判刑4月，得易科罰金12萬元；另依照強制性交罪判刑1年10月，全案仍可上訴。