美國「奧運體操女王」淚訴性侵案被FBI出賣　隊友批狼醫根本戀童

▲體操女王拜爾斯（Simone Biles）在法庭上淚速性侵案調查，像是被FBI出賣 。（圖／達志影像／美聯社）



中央社華盛頓15日綜合外電報導

美國女子體操奧運金牌選手馬羅尼今天告訴國會議員，當年她向聯邦調查局（FBI）探員舉報遭到體操隊醫納沙性侵，但聯調局並未採取調查行動，她感到被探員出賣了。

聯邦參議院司法委員會（Senate Judiciary Committee）針對聯調局處理陳報案失職一事展開調查，馬羅尼（McKayla Maroney）與拜爾斯（Simone Biles）、芮斯曼（Aly Raisman）及尼柯爾斯（Maggie Nichols）等4名體操選手一起出席今天的聽證會。

▲馬羅尼(McKayla Maroney)認為狼醫納沙根本戀童。（圖／達志影像／美聯社）



馬羅尼回憶2015年她在電話中花了3小時告訴聯調局有關自身受害情節，甚至連自己的母親都未曾聽她說過，包括陳述2012年倫敦奧運期間遭受納沙（Larry Nassar）性侵害，她形容納沙根本就是戀童癖，不是醫生。

當年美國體操協會（USA Gymnastics）總裁兼執行長潘尼（Stephen Penny）向聯調局印第安納波利斯辦公室舉報後，聯調局在2015年7月受理調查納沙性侵案。

不過，當時由艾波特（W. Jay Abbott）主管的聯調局印第安納波利斯辦公室未展開調查行動，直到一個月以後，即2015年9月才查訪了一名證人，而且訪談內容也未正式提報，直到2017年2月才有編號302的官方報告；納沙早在2016年12月就被控持有兒童色情照片。

▲美國國家體操隊前隊醫納沙（Larry Nassar）被控性侵運動員長達20年。（圖／路透社）



艾波特於2018年從聯調局退休，尋求轉換跑道到美國奧林匹克委員會（U.S. Olympic Committee）任職，他被認為違反利益迴避原則，因為當時他正值納沙案調查期間。

路透社報導，聯調局在延宕調查下，納沙繼續性侵更多受害者。

對於受理調查納沙案失職，當時的主管艾波特或任何一位高階探員被起訴。

體操運動員拜爾斯在今天聽證會中說：「我們被出賣了，我們應獲得答案。」

納沙在3起不同案件被定罪，其中一件被判處175年徒刑，檢察官估計遭他性侵的婦人女孩達數百人之多。

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