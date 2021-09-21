斷竹枝成指引救人方向！翁失聯10小時　警突破魔鬼細節讓他團圓

▲金門一名蔡姓老翁走失卡魚塭旁樹枝， 警軍消人員摸黑搜索終於平安尋獲。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、吳世龍／高雄報導

金門一名年約80多歲的蔡姓老翁，日前獨自外出後便不知去向，家人遍尋不找報警救助。金湖分局協同軍方等單位搜尋，經過約6小時候，在金龜山北麓近西園魚塭一帶，發現老翁卡在樹枝並發出呼救聲，立刻協助脫困並平安護送回家，讓心急如焚的家屬放下心中大石，開心一起團圓歡度中秋佳節。

20日上午10時45分左右，金湖分局金沙分駐所接獲報案指出，年約80多歲患有輕微失智的蔡姓老翁，獨自從住家外出，隨後雖被家人發現，但遍尋不找擔心老翁發生意外，只好請求警方幫忙協尋。

▲金門一名蔡姓老翁走失卡魚塭旁樹枝。（圖／記者林名揚翻攝）

金湖分局長林炎巨，立刻調度金湖派出所、警備隊、偵查隊及內勤值日警力，及協同金防部官兵和金沙消防隊展開搜索，同時也調閱各處民宅監視器，將搜救範圍縮小至金龜山北麓、西園魚塭一帶，直到傍晚時分，仍然未發現老翁行蹤。

終於在晚上7點5分左右，員警在西園漁塭盡頭彎處的樹林區，發現兩支木麻黃細枝下折，接著再往前走約30公尺，聽見滑落在邊坡的蔡姓老翁呼救聲，立刻上前查看這才發現，原來老翁是遭到樹枝卡住動彈不得，立刻協助脫困並平安護送回家，讓心急如焚的家屬放下心中大石，開心一起團圓歡度中秋佳節。