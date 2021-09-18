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首獎是活生生的梅花鹿　搏餅骰子王傻眼「不知該怎麼辦？」

▲▼金門中秋博餅。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門舉辦中秋博餅活動，頭獎得主可以獲得一頭活生生的梅花鹿和一頓全牛宴。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

為迎接中秋節，金門今年一場由業者自發性在金門畜產試驗所舉辦的「2021中秋來博餅」活動，而整場活動最吸睛的莫過於博餅擲骰子的「狀元」，可獲得一頓上萬元的全牛宴和一隻活生生的梅花鹿，活動吸引200多人參加，最後由在地人楊肅明博得，讓他直呼「不知道該如何處理」，會再和家人討論。

活動由楓蓮旅行社、金牪餐廳，17日在畜產試驗所主辦，吸引200多人前來參加，而本次活動最吸睛的莫過於，頭獎「狀元」可以獲得一頓全牛宴和一隻活生生的梅花鹿。現場經過半小時的比拚，各桌「桌狀元」勝出後，再一起進入總決賽，以骰子一較高下，擲骰比拚選出狀元、榜眼、探花、進士、舉人與秀才，相當考驗參與者的手氣。

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最後的狀元得主由金門在地人楊肅明博得，獲得一頭活生生的梅花鹿和一頓市價13800元的全牛宴，讓他當場傻眼，直呼會回去再和家人討論要怎麼處理，至於全牛宴則會和家人擇日來吃。

▲▼金門中秋博餅。（圖／記者林明揚翻攝）

▲金門在地人楊肅明博得「狀元」，抱回梅花鹿和全牛宴。（圖／記者林名揚翻攝）

「博狀元餅」，又稱「博餅」，是盛行在閩南地區特有的民俗文化活動，在金門流傳已超過300多年歷史，相傳是鄭成功的大將洪旭，在鄭成功領軍進攻金陵時，為穩定留守廈門官兵的軍心，撫慰其思鄉情緒所發明的遊戲，讓官兵們在中秋擲骰子玩上一把，如今卻已成為一種應景的民俗娛樂。

▲▼金門中秋博餅。（圖／記者林明揚翻攝）

▲▼金門中秋博餅擲骰子，相傳為鄭成功大將為穩定軍心所創，如今已演變成中秋應景民俗活動。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門中秋博餅。（圖／記者林名揚翻攝）

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