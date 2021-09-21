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芳苑蚵田搭牛車賞無敵海景　「海空步道」爆紅日湧5千遊客

▲彰化芳苑湧入潮。（圖／魏清水 洪堯東提供）

▲彰化芳苑蚵田湧入潮。（圖／魏清水提供）

記者唐詠絮／彰化報導

芳苑濕地紅樹林海空步道於(7)日正式對外啟用，再加上可以撘牛車前往蚵田一探海景風光，退潮時又可以近距離觀察到萬歲大眼蟹、彈塗魚與海茄苳、水筆仔，還可在賞鳥亭看到小白鷺、黃頭鷺等鳥類，中秋節4天連續假期，日日湧入數千人潮，成為彰化縣人氣最旺的熱門景點。

▲彰化芳苑湧入潮。（圖／魏清水 洪堯東提供）

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▲彰化芳苑湧入潮。（圖／洪堯東提供）

這座全新的「紅樹林海空步道」就在芳苑溼地，芳苑溼地擁有全台最大、寬達6公里的濕地潮間帶，這條紅樹林海空步道全長為1028公尺，面積超過20餘公頃的紅樹林，更是芳苑鄉獨特的寶貴生態資源，旅客能夠在這裡漫步欣賞自然環境，沿著步道走還能抵達觀夕平台、賞鳥亭以及底棲環境觀察平台，全程步行時間約1個小時。

▲彰化芳苑湧入潮。（圖／魏清水 洪堯東提供）

▲彰化芳苑海空步道。（圖／讀者提供）

海牛學校校長魏清水說，中秋假期4天每天都有數千人湧入芳苑鄉，乘坐牛車出海探索蚵田生態，分上下午2場次，2小時一班車，大約可以來回5趟，進場的民眾都有做人流管況。

▲彰化芳苑湧入潮。（圖／魏清水 洪堯東提供）

▲彰化芳苑停車場。（圖／讀者提供）

有鄉民指出，看到芳苑鄉人流帶動產業復甦，一則以喜一則以憂，擔心人潮湧入會造成防疫破口，但也有遊客認為，大家都有戴上口罩也不能飲食，應該沒有違反防疫規定，縣政府城市暨觀光發展處長田飛鵬說，連日來觀測人流，應該沒防疫問題，但也呼籲民眾，不要開車進蚵道，務必注意潮汐變化，以免生命發生危險。

▲彰化芳苑湧入潮。（圖／魏清水 洪堯東提供）

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