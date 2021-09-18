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社會 社會焦點 保障人權

農地疑濫倒廢土居民途經遭攔車　嗆：自己好好過就好

記者唐詠絮／彰化報導

二林鎮萬興及振興里，自8月以來就有當地人透過土方業者自北部載運廢土填地，日前甚至發生當地居民被開著賓士的白衣大叔，在疑似問題農地旁的產業道路上攔車，開嗆，你是不是對這塊地很關心，「自己好好過就好了」，警方已立案偵辦，環保局並前往農地勘查。

▲彰化二林疑似有業主倒廢土。（圖／讀者提供）

▲彰化二林疑似被濫倒廢土。（圖／讀者提供）

據當地一名老阿公說，這塊地有不少人在附近拍照蒐證，疑似地主把地下的土再挖上來，不讓人發現中間有廢棄土，阿公與附近的居民都很害怕，萬一汙染農地，這該怎麼辦才好。

▲彰化二林疑似有業主倒廢土。（圖／讀者提供）

▲農地已經被怪手填平。（圖／讀者提供）

萬興及振興里除了種稻以外，長期以來種蘆筍、番薯及萵苣等等農作物，但可疑農地運來的土，有磚紅色也有黝黑色，令不少附近農民擔憂，而前幾天，還有民眾只是從附近產業道路經過，就被一名白衣大叔攔車，恐嚇好好過日子，暗示不要多說話，此舉令不少居民嚇出一身冷汗。

▲彰化二林疑似有業主倒廢土。（圖／讀者提供）

▲目測農地高地不一。（圖／讀者提供）

據了解，這塊地是在當地重要出入道路旁，已有很多人停車查看且不斷舉發，萬興派出所已經受理報案，目前偵辦中，環保局也將土採樣帶回化驗，若查獲不法，將會依據廢棄物清理法、違反區域計畫法及土地規畫等法規，依法開罰。

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