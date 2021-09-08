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社會 社會焦點 保障人權

彰化最強追焦桿曝光　取締超速半年狂拍7618件！駕駛失血1200萬

▲彰化縣前10大固定測速桿取締。（圖／ETtoday資料照）

▲台74線東外環2.2公里測速桿蟬聯桿王。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣上半年固定式測速照相取締結果今天(8日)出爐，全縣共取締違規超速4萬零63件，以汽車超速基本罰款1600元計算，即達6410萬餘元，其中又以台74線東外環2.2公里的測速桿「最兇猛」，取締達7618件，蟬聯「桿王」寶座；但警方強調，設置測速桿主要的用意，是要提醒用路人務必減速慢行，維護用路人安全。

彰化縣警局在全縣裝設有64支固定式測速照相桿，其中有34支設有照相主機，有17支具有雙向拍照功能，以彰化市11支為最多，光是139線道就設了2支，而139線道車禍案與去(2020)年同期相比，就減少12件、死傷減少11人。另，埤頭鄉與芳苑鄉均設5支，主要都以不定向為主，裝設位置都在易出車禍的高風險路段。

▲彰化縣前10大固定測速桿取締。（圖／ETtoday資料照）

▲139縣道降速加裝測速桿開單件數明顯減少。

依據彰化交通隊公布今年上半年前10大固定桿取締件數，以東外環2.2 K處南下7618件名列第一，它同時也是2018年至2020年蟬聯年度總冠軍，路段限速70公里，用路人只要不注意，超過80就會被拍照，平均每日開單告發42.3件，上半年為國庫進帳1200多萬元。

其次為員林市員埔路與三潭巷口5543件、彰化市139線20.99公里處4542件、和美鎮和港路與西興路口2457件、芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口2115件、社頭鄉141線6.6公里處1601件、福興鄉彰鹿路6段314巷口1590件、田中鎮斗中路與大社南路口1253件、北斗鎮斗苑路與斗苑路2段307巷口1249件、永靖鄉中山路1段351巷口898件。

▲彰化縣前10大固定測速桿取締。（圖／ETtoday資料照）

較令人注意的是，在2018年10月間，為了防止重機競速飆車，新設立的八卦山縣道139線 20.99K處測速桿，在去年10月間從50公里降速為40公里後，取締件數與去年的7874件相比已經明顯大幅降低，另外新入10大榜的測速路段，則是福興鄉彰鹿路6段314巷口、田中鎮斗中路與大社南路口、永靖鄉中山路1段351巷口。

警方指出，設置測速桿主是要約束駕駛人要遵守車速限制，測速取締絕對不是為了罰錢，而為了維護用路人的安全，在易肇事的路段設置測速照相桿執行取締，就是提醒用路人務必減速慢行，安全駕駛最重要。

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