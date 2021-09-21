一樣封殺台灣水果為何不告紐西蘭？　防檢局：雙方有按程序進行

▲防檢局強調，紐西蘭與我方於事件發生後即就風險管理措施持續諮商討論，尋求解決方案。（圖／記者戴若涵攝）



記者許展溢／台北報導

紐西蘭6月檢出台灣芒果、荔枝東方果實蠅入侵，一樣被暫停進口，但農委會被質疑為何不向WTO提告？防檢局今（21日）下午特別澄清，因台紐雙方都依國際規範、按正式程序進行，直指大陸只是片面暫停我國水果輸入。

針對為什麼不向WTO提告？防檢局今回應，鮮果輸出入檢疫是依貿易國雙方所議定的檢疫條件辦理，雙方如遇有檢疫問題，一般循雙邊諮商管道，就有害生物風險、科學證據及檢疫處理或系統性管理方式進行討論及合作，且在決定有效降低有害生物發生風險之輸入檢疫管理措施的同時，亦須考量對貿易影響程度最小的做法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

防檢局說明，今年6月我國荔枝及芒果輸銷紐西蘭因發現東方果實蠅而暫停，與現在大陸關切的太平洋臀紋粉介殼蟲案，在害蟲的基本生物特性及風險程度上不同，紐西蘭與我方於事件發生後即就風險管理措施持續諮商討論，尋求解決方案，陸方截至目前均未回應我方提議，我方呼籲中方儘速展開雙邊技術對話。

▲陳吉仲喊告大陸不告紐西蘭遭疑雙標。（圖／記者許展溢攝）



防檢局進一步指出，從發現有害生物到諮商檢疫條件，台紐雙方都依國際規範、按正式程序進行，大陸今年3月及8月也曾臨時宣布泰國出口到該國的龍眼有粉介殼蟲害問題，8月13日起暫停泰國龍眼進口，但大陸和泰國雙方展開交涉後，8月17日大陸即恢復泰國龍眼進口。

防檢局提到，反觀大陸這次再度片面暫停我國釋迦、蓮霧鮮果輸入，我方已持續兩度有效改善釋迦從生產到輸出過程的系統性管理措施，且其所關切的太平洋臀紋粉介殼蟲，在大陸和台灣都有發生，該害蟲附在果實表面，易於目視檢查發現，使用燻蒸處理即可殺滅，幾無任何國家對介殼蟲類昆蟲採禁止輸入的措施。陸方不應採行嚴重影響貿易的禁令，我方已自今年2月起9度要求技術對話，期望中方開啟雙邊對話解決檢疫問題。

最後防檢局強調，身為國際社會的一分子，應遵守國際規範，輸入檢疫是科學問題，籲請大陸儘快回應我國諮商的要求，實質解決檢疫問題，另為進一步確保農民權益，並配合拓銷措施，針對釋迦及蓮霧將採取加倍取樣加強檢疫，以確保輸銷其他國家市場順暢。