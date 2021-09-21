快訊／午後雨區再擴大　大雷雨轟雙北！13縣市豪、大雨特報

▲氣象局針對雙北發布大雷雨即時訊息。（圖／記者姜國輝攝）

記者許維寧／台北報導

今（9/21）受到午後熱對流影響，台北市下午開始雷聲大作，中央氣象局稍早也針對北北桃等13縣市發布大雨至豪雨特報，並針對「台北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時止；「嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣」大雷雨即時訊息則持續時間至17時15分。今天適逢中秋連續假期最後一天，民眾出遊、返回工作崗位，務必留意午後雷雨突襲。

氣象局表示，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今日宜蘭縣山區及屏東縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、南投、雲林、花東山區及大臺北、宜蘭、嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

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▲台灣上空午後對流發展旺盛，全台各地都有機會降雷雨。（圖／氣象局提供）



中央氣象局預報員李孟軒表示，今天午後降雨範圍較昨日廣，受熱對流影響各地山區和近山區、大台北地區都有局部短暫雷陣雨機率，中南部近山區與山區則有局部大雨發生機率，預計入夜後降雨趨緩，但若雲系消散較慢賞月時間則可能延後。位於迎風面的東南部則受水氣影響，全天均有短暫陣雨機率。

整體而言，李孟軒說，今天中部以北深夜至清晨可能有零星短暫雨發生，因此較好賞月時機約在午夜前，東南部則因位於迎風面、易有短暫陣雨，賞月還需要碰點運氣。南部、東北部賞月條件則最好。

▲氣象局針對全台13縣市發布大雨至豪雨特報。（圖／氣象局提供）